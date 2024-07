Diagnose Glioblastom und das Geschäft mit der Hoffnung

Dieser hohe Grad der Spezialisierung und der damit verbundene Ressourcenaufwand (Zeit/Personal/Kosten) beinhaltet eine ständige Abwägung von Nutzen/Risiko für unsere Patient:innen, welcher laufend unter fachlichen, ethischen und auch ökonomischen Gesichtspunkten abgewogen und über das ABTR-SANOnet einer Qualitätskontrolle unterzogen wird. Dem persönlichen Einsatz des in den neuroonkologischen Zentren tätigen Personals und der entsprechenden finanziellen Deckung durch die öffentliche Hand, welche die Voraussetzung für eine bestmögliche Betreuung dieser Patientengruppe ist, stehen die sog. „alternativen“, also unkonventionellen Praktiken, die anstatt der medizinischen Wissenschaft, und die „komplementären“ Praktiken, welche begleitend angeboten werden, gegenüber.

Diesem komplexen fachlichen und organisatorischen Zusammenspiel ist es geschuldet, dass das diagnostische und therapeutische Management von Patient:innen mit Gliomen in der Regel an ausgewiesenen, neuroonkologischen Zentren angeboten wird. Der hohe Grad der Spezialisierung ist die Voraussetzung, um an nationalen und internationalen Forschungsinitiativen teilzunehmen. Damit können bereits frühzeitig aktuellste Forschungsentwicklungen inklusive modernster diagnostischer und therapeutischer Verfahren für Österreich zugänglich gemacht werden.

Die Betreuung von Patient:innen mit Gliomen wird in Österreich überwiegend in spezialisierten neuroonkologischen Zentren durchgeführt. Die Qualitätskriterien für diese spezialisierten Einrichtungen sind klar definiert und erfordern ein hohes Maß fachlicher Expertise, inklusive leitlinienkonformer Behandlungsstrategien, sowie starker interdisziplinärer Vernetzung (Versorgungsmodell des ÖSG 2017, Neuroonkologische Zentren „NONKZ“). Dazu gehören die enge Zusammenarbeit der Organfächer Neurologie, Neurochirurgie und Neuropathologie mit Radioonkologie, Internistischer Onkologie, Radiologie und Nuklearmedizin. Zusätzlich ist eine enge Kooperation mit der Palliativmedizin, der Neuropsychologie und Psychoonkologie sowie der Pflege, der Sozialarbeit und der Neurorehabilitation (Physiotherapie, Ergotherapie, Neuropsychologie) notwendig.

Eine trennscharfe Unterscheidung zwischen „alternativen“ und „komplementären“ Praktiken ist in der Praxis nicht immer möglich. Oft werden sie auch als Synonyme verwendet. Gerade im Bereich der „alternativen“ Praktiken finden sich aber auch Anhänger, die der Wissenschaft ablehnend und mitunter feindlich gegenüberstehen. Dabei ist zu besonderer Vorsicht geraten, wenn durch das beworbene „Behandlungsangebot“ in Aussicht gestellt wird, die Prognose der Krebserkrankung maßgeblich zu verbessern oder sogar zu heilen. Eine Grenze zu ziehen, zwischen dem fragwürdigen Spiel mit der Hoffnung und dem pragmatischen Verfolgen von Geschäftsinteressen, hängt nicht zuletzt von den abverlangten Kosten ab. Ethisch fragwürdig sind beide Ansätze aber allemal.

Nicht zuletzt in diesem Kontext sind die in unterschiedlicher Ausprägung bestehenden kognitiven Beeinträchtigungen bei Patient:innen mit Gliomen und der damit einhergehenden potenziell eingeschränkten Entscheidungsfähigkeit zu berücksichtigen [].

Als weitere mögliche Ursachen für diese hohen „Schatten-Anwendungen“ werden unter anderen das nicht aktive Ansprechen und die damit verbundene mangelnde Kenntnis beim behandelnden Team, die Verknappung der Ressource Zeit im Behandlungsgespräch und potenzielle Mängel in der Arzt-Patienten-Kommunikation, die zu einem Vertrauensverlust führen können, diskutiert []. Ein weiterer Grund könnte der nach wie vor teils angsteinflößende Ruf von Strahlen- und Chemotherapie sein, was in einer Untersuchung bei Gliompatient:innen in der Schweiz bestätigt werden konnte []. Zu beachten ist ebenfalls, dass eine verbalisierte kritische Haltung ärztlicherseits zu „alternativen“ und/oder „komplementären“ Praktiken möglicherweise zu einer Beeinträchtigung der Arzt-Patienten-Beziehung oder sogar zu Therapieabbrüchen führen kann [].

Der Kostenfaktor

5 ]. Im Vergleich dazu liegen die Kosten einer State-of-the-Art-Therapie beim Glioblastom bei ca. 30.000–40.000 € [ 17 ]. Sofern diese Verfahren neben der State-of-the-Art-Behandlung angewendet werden, ist, abgesehen von den potenziellen Nebenwirkungen und möglichen Interaktionen, die finanzielle Auswirkung hier als eher gering einzustufen. Darüber hinaus wäre aber eine Offenlegung und damit Transparenz der krankheitsbezogenen Behandlungsoptionen im Sinne einer vertrauensvollen, qualitätsvollen und risikominimierten Arzt-Patienten-Beziehung absolut wünschenswert und notwendig. Die durchschnittlichen Kosten für alternative oder komplementäre Methoden liegen laut einer Untersuchung aus dem Jahre 2019 bei durchschnittlich etwa 100 € pro Monat []. Im Vergleich dazu liegen die Kosten einer State-of-the-Art-Therapie beim Glioblastom bei ca. 30.000–40.000 € []. Sofern diese Verfahren neben der State-of-the-Art-Behandlung angewendet werden, ist, abgesehen von den potenziellen Nebenwirkungen und möglichen Interaktionen, die finanzielle Auswirkung hier als eher gering einzustufen. Darüber hinaus wäre aber eine Offenlegung und damit Transparenz der krankheitsbezogenen Behandlungsoptionen im Sinne einer vertrauensvollen, qualitätsvollen und risikominimierten Arzt-Patienten-Beziehung absolut wünschenswert und notwendig.

Davon abzugrenzen sind alternative und/oder komplementäre Praktiken, die zum Teil mit erheblichen Mehrkosten für Patient:innen bzw. deren Angehörige verbunden sind. In unseren spezialisierten neuroonkologischen Ambulanzen berichten Patient:innen von Therapieangeboten im In- und Ausland, die eine hohe Wirksamkeit in Aussicht stellen, oft garniert mit persönlichen Einzelberichten über großartige Therapierfolge und Heilungen. Es versteht sich von selbst, dass die Kosten privat zu bezahlen sind. Dabei handelt es sich mitunter um Verfahren, die im 4‑ bis 5‑stelligen Euro-Bereich angeboten werden ( siehe Fallbeispiel ). Aber mit der Hoffnung lässt sich bekannterweise leicht Geld verdienen. Gerade wenn die eigenen Chancen schlecht stehen, setzt man alles daran, bzw. glaubt daran, irgendwie doch gewinnen zu können („Casinoeffekt“)! In physischen und psychischen Extremsituationen besteht eine Empfänglichkeit für Heilsversprechungen. Der wesentliche Unterschied liegt jedoch darin, dass Patient:innen mit prognostisch ungünstigen und schweren Erkrankungen eine vulnerable und deshalb, aus ethischer Sicht, eine besonders schützenswerte Gruppe darstellen. Was gerade für Hirntumorpatient:innen mit potenziellen kognitiven Beeinträchtigungen im Besonderen gilt. Hier erreicht das Geschäft mit der Hoffnung aus ethischer Sicht eine prekäre Dimension.

Mit der Hoffnung lässt sich leicht Geld verdienen

Ein weiterer Aspekt sind die enormen Entwicklungskosten onkologischer Therapien. Die überwiegende Mehrheit der Studien im neuroonkologischen Bereich endet leider in der Phase 2, mit zwar ausreichenden Sicherheitsdaten, aber wenigen Signalen für eine ausreichende Wirksamkeit, um eine Phase-3-Studie zu rechtfertigen. Die Erfolgsquote positiver klinischer Phase-3-Studien, gerade beim Glioblastom, ist an einer Hand abzählbar. Damit erhöht sich klarerweise der Druck auf Investoren im Sinne des notwendigen „return of investment“. Dabei könnte der bis zur Phase 2 geleistete finanzielle Einsatz ein Motivator sein, diese „Filibuster“ in weiterer Folge auch auf dem freien Markt privat anzubieten. Bei nicht ausreichender oder fehlender wissenschaftlicher Evidenz steht hier der ökonomische Faktor besonders im Vordergrund. Ein exemplarisches und rezentes Beispiel für dieses Geschäft mit der Hoffnung ist hier angeführt:

