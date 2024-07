Zusammenfassung

Der Übergang von der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in die Erwachsenenpsychiatrie (EP) geht mit einer Reihe von Herausforderungen und in vielen Fällen mit Behandlungsunterbrechungen einher. Die Transitionspsychiatrie versteht sich hier als Schnittstelle, die den Jugendlichen in dieser sensiblen Phase eine angemessene Unterstützung bieten will, um ihre Entwicklungsaufgaben erfolgreich zu meistern. Zur Ermittlung der Wünsche und Forderungen für eine Optimierung des transitionspsychiatrischen Versorgungskonzeptes wurden in der vorliegenden Studie Interviews mit 35 Expert:innen durchgeführt, die sowohl in klinischen als auch in außerklinischen Kontexten mit der Zielgruppe arbeiten. Zusätzlich wurden 2 Fokusgruppen mit weiteren Fachkräften abgehalten. Die Ergebnisse zeigen Bedarfe im klinischen und außerklinischen Bereich, in der Zusammenarbeit von KJP und EP, im Bereich der Aus‑, Fort- und Weiterbildung sowie in der Forschung. Konkret werden neben der Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses des Transitionsalters der KJP und EP auch die Erstellung standardisierter Behandlungsleitlinien, der Ausbau niederschwelliger, in die Behandlungskette integrierter Behandlungsangebote sowie eine stärkere Vernetzung mit außerklinischen Institutionen wie der Sozialarbeit und der Schulpsychologie angeregt. Gefordert wird außerdem ein alters- und entwicklungsorientiertes, flexibles Versorgungskonzept, das langfristige Beziehungsstrukturen ermöglicht und nicht durch starre Altersgrenzen in seinem Wirken limitiert wird.