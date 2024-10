Fortschreitende Parkinson-Krankheit

LCIG (Levodopa-Carbidopa-Intestinal-Gel ): Diese Therapie kombiniert Levodopa und Carbidopa in einem Gel, das über eine Pumpe mittels jejunaler Sonde direkt in den Dünndarm abgegeben wird. Die kontinuierliche Abgabe des Gels sorgt für stabile Levodopa-Plasmaspiegel, reduziert motorische Fluktuationen und Dyskinesien und verbessert so wie die anderen gerätegestützten Verfahren die krankheitsassoziierte Lebensqualität. Nachteil dieser Option ist der notwendige Eingriff zur Platzierung der Dünndarmsonde und Hardwareprobleme wie z. B. Sondendislokation, -verstopfung oder Entzündungen bis hin zur Peritonitis. Vorteil ist die Möglichkeit, bei signifikanter Schluckstörung auch Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr über den PEG-Schenkel anbieten zu können. Ein genereller Vorteil des hier eingesetzten Wirkstoffs Levodopa/Carbidopa ist die gute Verträglichkeit im Vergleich zum Dopaminagonisten Apomorphin. Angesichts der guten Verträglichkeit des Wirkstoffs sind kognitive Einbußen und höheres Alter keine absoluten Kontraindikationen.

LECIG (Levodopa-Carbidopa-Entacapon-Intestinal-Gel): Diese erst vor einigen Jahren eingeführte Therapie verwendet wie die LCIG-Therapie eine Jejunalsonde, über die mittels Pumpe das Medikament zugeführt wird. Der zu Levodopa/Carbidopa hinzugefügte COMT-Hemmer Entacapon führt dazu, dass die Gesamtdosis an Levodopa geringer bleibt, was sich möglicherweise positiv auf das Polyneuropathierisiko unter Levodopa-Therapie auswirken kann. Im Vergleich zur LCIG-Pumpe ist diese Pumpe etwas kleiner und leichter. LCIG und LECIG sind prinzipiell Therapien, die nur im Wachzustand verabreicht werden, können aber in Einzelfällen (nächtliche Off-assoziierte Symptome wie Schmerz, Probleme beim Toilettengang etc.) auch als 24-h-Therapien eingesetzt werden. Die beiden Therapien teilen sich im Wesentlichen auch die Nebenwirkungen.

Apomorphin: Apomorphin ist ein potenter Dopaminagonist, der subkutan über eine Pumpe kontinuierlich verabreicht werden kann. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wirkung und kann Off-Phasen und motorische Fluktuationen reduzieren und dadurch die Lebensqualität verbessern. Nebenwirkungen wie exzessive Tagesmüdigkeit, orthostatische Hypotonie oder psychiatrische Symptome (v. a. Impulskontrollstörungen) erfordern bei manchen Patient:innen eine Therapiebeendigung. Vorteil im Vergleich zu LCIG und LECIG ist die geringere Invasivität, Nachteil die schlechtere Verträglichkeit im Vergleich zu Levodopa. Für eine Einstellung auf eine Apomorphin-Pumpe ist eine vorangehende Therapie mit intermittierendem Apomorphin-Pen s.c. nicht zwingend erforderlich. Naturgemäß wechseln Patient:innen bei häufiger Notwendigkeit einer intermittierenden Verabreichung im Verlauf oft erfolgreich auf die kontinuierliche Verabreichung mittels Pumpe.

Foslevodopa/Foscarbidopa: Seit Ende 2023 steht uns eine vierte gerätegestützte Therapie zur Verfügung. Eine vielversprechende Neuerung ist die subkutane Verabreichung von phosphoryliertem Levodopa/Carbidopa. Foslevodopa/Foscarbidopa ist ein Prodrug, das subkutan verabreicht wird und im Körper in Levodopa und Carbidopa umgewandelt wird. Diese Therapie zielt darauf ab, die Vorteile der kontinuierlichen Levodopa-Abgabe zu nutzen, ohne die Invasivität einer Dünndarmsonde wie bei der LCIG-/LECIG-Pumpe erforderlich zu machen. Diese Therapie ist als 24-h-Therapie konzipiert, um auch die nächtliche Levodopa-Versorgung stabil zu erhalten. In den Zulassungsstudien kam es unter 24-h-Therapie zu weniger stark ausgeprägten frühmorgendlichen Zuständen starker Unterbeweglichkeit. Diese Therapie vereint die Vorteile der wenig invasiven subkutanen Verabreichung mit dem nach wie vor am besten verträglichen und am zuverlässigsten wirksamen Wirkstoff Levodopa. Angesichts der erst rezenten Zulassung steigt die Erfahrung im Umgang mit Foslevodopa/Foscarbidopa noch stetig. Reizerscheinungen an der Haut scheinen zwar häufig, aber in den meisten Fällen gut managebar zu sein (siehe auch Kasuistik unten). Aufgrund des jungen Alters dieser Therapie dürfen wir unten anstehend eine Kasuistik über eine hiermit erfolgreich behandelte Patientin mit der geschätzten Leserschaft teilen.