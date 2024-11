Zusammenfassung

Das WIGEV-Projekt „Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schlaganfallversorgung in Wien“ wurde ab März 2022 über 26 Monate zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Schlaganfallversorgung für ganz Wien durchgeführt. In zwei Teilprojekten (TP) wurde zuerst der Ist-Stand erhoben und evaluiert und dann eine Soll-Konzeption für 2025 bis 2035 erarbeitet. Dies beinhaltete den gesamten Wiener Schlaganfall-Versorgungspfad von prähospitaler über stationäre Akutversorgung bis zur Rehabilitation und Nachsorge. Wesentliche Ergebnisse des TP1 waren die Erfassung des stationären Leistungsvolumens der gesamten Schlaganfallversorgung in Wien. Diese Ergebnisse wurden bereits 2023 publiziert. Ziel des TP2 war ein „change management“ zu entwerfen. Die stationäre Leistungs- und Kapazitätsplanung wurde bis 2035 erarbeitet. Aufgrund der ESO-Empfehlung 2022 wurde auch die Möglichkeit einer Mobilen Stroke Unit für Wien diskutiert und die klare Empfehlung für ein Pilotprojekt in Wien abgegeben. Mit dem Projektbericht wurde auch eine Liste mit 10 Empfehlungen an den Auftraggeber übergeben.