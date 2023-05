Engagement für vergessene Krisengebiete

Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

Auszug Manche Krisenherde unserer Erde brennen schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten – und die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit hat sich längst wieder davon abgewendet. Der Jemen und Afghanistan sind dafür besonders drastische Beispiele. Syrien leidet seit mehr als zehn Jahren, die Gewaltausbrüche in Burkina Faso erhalten bestenfalls eine Randnotiz in den internationalen Nachrichten und von den Nöten in Algerien hört man sowieso schon lange nichts mehr. Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ist vor allem abseits der Städte in diesen Weltgegenden nur in sehr geringem Ausmaß möglich, es fehlt an allem: An Personal, Geräten und Medikamenten. Viele Menschen kommen, wenn überhaupt, sehr spät zu einem Arzt, wo die Diagnose oft nur mangelhaft gestellt werden kann und schließlich wirksame Medikamente fehlen. …