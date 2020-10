Die Borderline-Persönlichkeitsstörung in den psychosozialen, psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgungssystemen von Deutschland

Zurück zum Zitat Zanarini, M. C., Frankenburg, F. C., Hennen, J., Reich, D. B., & Silk, K. R. (2005). The mclean study of adult development (MSAD): overview and implications of the first six years of prospective follow-up. The Journal of Personality Disorders, 19(5), 505–523. PubMedCrossRefPubMedCentral