Die „neue“ Borderline-Persönlichkeitsstörung: Dimensionale Klassifikation im DSM-5 und ICD-11

Zurück zum Zitat First, M. B., Bhat, V., Adler, D., Dixon, L., & Goldman, B. (2014). How do clinicians actually use the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders in clinical practice and why we need to know more. Journal of Nervous and Mental Disease, 202, 841–844. https://​doi.​org/​10.​1097/​NMD.​0000000000000210​. CrossRefPubMed