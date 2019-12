Erstmals liegt für Österreich eine Bestandaufnahme der Personalsituation der Gesundheits- und Krankenpflege vor. Demnach arbeiten mehr als 58.000 Personen im Krankenhaus, 13.400 in der stationäre oder teilstationären Langzeitpflege und 4.600 in der Mobilen Pflege, ein nicht geringer Teil dieser Personen ist teilzeitbeschäftigt. Die Erhebung wurde von der Gesundheit Österreich GmbH im Auftrag des Arbeits-, Sozial- und Gesundheitsministeriums durchgeführt. Auf der Grundlage dieser Daten und der zu erwartenden demographischen Entwicklung — was sowohl zu Betreuende als auch Betreuende betrifft — liegt nun auch eine Bedarfsprognose vor. Demnach wird 2030 ein zusätzlicher Bedarf von 34.000 Personen erwartet, 13.000 im Krankenhaus und 21.000 im Langzeitpflegebereich. Die Pensionierungsrate miteingerechnet, werden weitere 41.500 Personen in den Beruf einsteigen müssen, stellt der Bericht fest. In allen Kompetenzstufen. Für Pflegefachkräfte, also gehobener Dienst, Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz beträgt die Zahl 3.900 bis 6.700 zusätzliche Personen. Die Zahl der Absolventen der Ausbildungsstätten liegt bei jährlich 4.800 und ist rückläufig. ...