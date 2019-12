Einschätzung von peristomalen Hautschäden

Schon in den 1970er Jahren definierte die WHO das Assessment als Kernaufgabe der Pflege (vgl. WHO, 1975). Ein Assessment stellt die Basis einer professionellen Einschätzung, Beurteilung von speziellen Fällen und deren fachgerechten Interpretation, Beurteilung und deren Weitergabe dar. Assessmentverfahren sind immer Hilfsmittel, die mit der Erfahrung der durchführenden Person kombiniert werden müssen. ...