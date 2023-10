Bariatrisch-metabolische Operationstechniken

Zurück zum Zitat Cho M, Pinto D, Carrodeguas L, Lascano C, Soto F, Whipple O, et al. Frequency and management of internal hernias after laparoscopic antecolic antegastric Roux-en‑Y gastric bypass without division of the small bowel mesentery or closure of mesenteric defects: review of 1400 consecutive cases. Surg Obes Relat Dis. 2006;2(2):87–91. CrossRefPubMed