Zöliakie: vom Symptom zur Diagnose

Zurück zum Zitat Aaltonen K, Laurikka P, Huhtala H, Mäki M, Kaukinen K et al (2017) The long-term consumption of oats in celiac disease patients is safe: a large cross-sectional study. Nutrients 9(6):611. https://​doi.​org/​10.​3390/​nu9060611 CrossRefPubMedCentral