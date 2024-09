Urgences urologiques liées à a la pratique sexuelle

Erschienen in: Urologie in der Praxis

Résumé

Les urgences urologiques liées au coït sont rares et touchent principalement les hommes. Le but du traitement sera de préserver l’apparence et la fonctionnalité des organes génitaux et de prévenir les complications.

L’urgence la plus fréquente est la fracture du pénis, qui est en réalité une rupture de la tunique albuginée du corps caverneux. Le diagnostic repose sur l’examen clinique. Le traitement chirurgical réduit le risque de complications au long terme, et comprend l’évacuation de l’hématome et la suture de la rupture.

Le priapisme est une érection douloureuse de longue durée survenant sans stimulus. Le priapisme ischémique nécessite une prise en charge dans les 4 à 6 heures, qui consiste en premier lieu à ponctionner le corps caverneux et aspirer le sang. L’injection d’une solution de noradrénaline peut favoriser la détumescence. Un shunt spongio-caverneux peut être réalisé en cas d’échec.

La strangulation du pénis survient lors d’activités auto-érotiques ou de maladies psychiatriques. Elle peut engendrer un syndrome du compartiment au niveau de la verge et mener à une nécrose ou une gangrène de Fournier. La 1ère ligne de traitement consiste à décomprimer la verge et la méthode la plus efficace consiste à découper l’objet incriminé. Lors d’une amputation du pénis, une réimplantation micro-chirurgicale doit être effectuée dans les meilleurs délais.

Les blessures de la sphère urologique chez la femme restent rares, on peut signaler la rupture de la vessie ou de l’urètre associée à une déchirure vaginale lors d’un rapport sexuel vigoureux.