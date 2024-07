Ein besonderes Augenmerk sollte im Hinblick auf die korrekte Diagnosestellung zum Therapieentscheid auf katheterisierte PatientInnen gelegt werden. Katheterassoziierte Harnwegsinfekte sind definiert als Harnwegsinfekte katheterisierter oder bis vor 48 h katheterisierter PatientInnen []. Zieht man nun die oben beschriebene Definition eines Harnwegsinfekts als eine Kombination aus Symptomen und Keimnachweis heran, wird eine klare Festlegung deutlich erschwert. Typische Symptome sind klassischerweise Miktionssymptome, was jedoch bei einer Katheterisierung in der Regel ausfällt. Daher treten weniger typische und damit auch weniger spezifische Symptome wie Fieber, verschlechterter Allgemeinzustand, Lethargie, Flankenschmerzen, Hämaturie, Unwohlsein in der Beckenregion in den Vordergrund. Auch sind die betroffenen PatientInnen häufig älter und evtl. weniger gut einer klaren Symptomerhebung zugänglich. Trüber oder übel riechender Urin sind nicht als hinweisend auf einen Infekt zu werten []. Allerdings konnten wir in einer aktuellen Umfrage unter UrologInnen in der Schweiz, Österreich, Deutschland und Frankreich zeigen, dass diese Symptome in 50–70 % und unter HausärztInnen in der Schweiz in 50 % weiterhin als diagnostisch für einen katheterassoziierten Harnwegsinfekt betrachtet werden und damit Gründe für die Verschreibung einer antibiotischen Therapie sein können.