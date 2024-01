Rezidivierender Harnwegsinfekt bei der Frau: Herausforderungen der Diagnostik und Therapie

Zurück zum Zitat Kass EH (1957) Bacteriuria and the diagnosis of infections of the urinary tract; with observations on the use of methionine as a urinary antiseptic. AMA Arch Intern Med 100(5):709–714. https://​doi.​org/​10.​1001/​archinte.​1957.​00260110025004 CrossRefPubMed