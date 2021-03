Zurück zum Zitat Mendoza-Pinto C, Rojas-Villarraga A, Molano-Gonzalez N, Jimenez-Herrera EA, Leon-Vazquez ML, Montiel-Jarquin A, Garcia-Carrasco M, Cervera R (2018) Bone mineral density and vertebral fractures in patients with systemic lupus erythematosus: A systematic review and meta-regression. PLoS ONE 13(6):e196113. https://​doi.​org/​10.​1371/​journal.​pone.​0196113 CrossRefPubMedPubMedCentral