Schriftliche Begleitung einer existenziellen Erfahrung

Bei Angehörigen ist die Evidenz widersprüchlich. Eine Metaanalyse konnte keine Effekte durch das Schreiben von Tagebüchern im Hinblick auf Angst, Depression und PTBS belegen []. In qualitativen Berichten und Metasynthesen wurde belegt, dass Angehörige vom Schreiben profitieren können. Es wurdeKritisch ist anzumerken, dass die Umsetzung von Tagebüchern eher heterogen erfolgt und eine Diskussion über mögliche Schäden der Intervention, wie die Stimulierung erschreckender Erinnerungen, Rückblenden oder emotionale Störungen, noch aussteht [].

Auch in Metasynthesen qualitativer Studien berichten die meisten Patientinnen und Patienten von positiven Erfahrungen mit dem Tagebuch der Intensivstation, wie ein Verstehen des Erlebten, Verstehen des Genesungsprozesses, Kohärenz von Alpträumen, Bedeutung der Anwesenheit von Familie sowie eine Humanisierung von Gesundheitsfachkräften [].

Die Studienlage für den Nutzen von Intensivtagebüchern ist dynamisch. Eine Metaanalyse inkludierte acht randomisierte kontrollierte Studien (RCT) und zwei kontrollierte Studien: Der Gebrauch von Intensivtagebüchern senkte im Vergleich zur üblichen Versorgung die Risiken für eineDie Autorinnen und Autoren diskutieren die möglichen Auswirkungen von Tagebüchern auf die PTBS-Prävention und -Behandlung angesichts einer komplexen Situation mit bzw. ohne wahnhafte, erschreckende Erinnerungen, dem Einfluss sedierender, ggf.delirogen wirkender Medikamente, dem Lesen vs. Vermeiden eines Tagebuchs, Familienunterstützung, Kultur und dem Zeitpunkt des Lesens []. Bezüglich des Lesezeitpunkts konnten Tripathy et al. in einer randomisierten Studie mit 164 Patientinnen und Patienten keine wesentlichen Unterschiede im Hinblick auf Angst, Depression und PTBS ermitteln, wenn das Tagebuch nach einem oder nach drei Monaten gelesen wurde []. Eine weitere, im Jahr 2022 publizierte Metanalyse von sieben RCT konnte Effekte für PTBS, aber nicht für Angst oder Depression ermitteln [].

_ Depression (6 Studien, 622 Patientinnen): OR= 0,56; 95 %CI 0,37–0,85;

_ posttraumatische Belastungsstörung (PTBS; 9 Studien, 1174 Patientinnen: Odds-Ratio [OR]= 0,69; 95 %-Konfidenzintervall [95 %-KI] 0,51–0,93; p= 0,01) bei homogener Studienlage (I2=0 %, p= 0,46),

Intensivtagebücher sind Tagebücher, die von Angehörigen, Pflegenden und anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Patientinnen und Patienten während der kritischen Erkrankung geschrieben werden. Tagebücher sind eine Form der Kommunikation, die nicht wie Sprache unmittelbar geschieht, sondern langfristig ausgelegt ist und eher mit dem Briefeschreiben vergleichbar ist: Es wird jetzt ein Brief geschrieben und abgeschickt, den die andere Person einige Zeit später lesen wird. So kann eine Beziehung aufrechterhalten werden. Das Konzept des Tagebuchs ist ähnlich: Patientinnen und Patienten können das Tagebuch später lesen, wenn sie wieder kognitiv dazu in der Lage sind, um die Erinnerungslücken zu füllen, die Erfahrungen zu verstehen und zu lesen, was in anderen Menschen vor sich ging []. Intensivtagebücher wurden in Skandinavien in den 1980er-Jahren entwickelt [] und sind mittlerweile weltweit verbreitet, etwa jede fünfte Intensivstation setzt diese patienten- und familienfreundliche Intervention um []. Der Schreibstil der Tagebücher ist einfach, laienverständlich und richtet sich direkt an die Patientinnen und Patienten (siehe Beispiele)*. Inhaltlich werden meist die Geschichte und der Verlauf der Intensivversorgung beschrieben: Während Pflegende hier vor allem Interventionen und den Krankheitsverlauf beschreiben, nutzen Angehörige das Tagebuch für Berichte über ihre eigenen Eindrücke und Erfahrungen [].

* Die Einträge sind in Anlehnung an reale Einträge von Dr. T. Deffner und Dr. P. Nydahl geschrieben, aber so sehr verändert, dass ein Bezug zu den realen Personen nicht mehr möglich ist. Quelle:

Intensivtagebücher werden aus vielfältigen Gründen geschrieben und können auch zur Kommunikation genutzt werden. Es wird heute in dem Wissen geschrieben, dass Patientinnen und Patienten das Geschriebene erst viel später lesen werden. „Der Aufenthalt auf einer Intensivstation ist für viele Patientinnen und Patienten eine existenzielle Erfahrung, die sie ihr Leben lang nicht vergessen werden.“ Angehörige schreiben Tagebucheinträge, um mit Patientinnen und Patienten in Verbindung zu bleiben, um die Geschehnisse zu erklären [] oder auch als Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, wenn Patienten versterben und sie das Geschehene bewältigen müssen []. Gerade in der Krise durch die Coronaviruserkrankung 2019 (COVID-19) wurde durch die Besuchsrestriktionen deutlich, dass die Gegenwart der Familie essenziell ist []. Hier können Intensivtagebücher eine wichtige Rolle spielen.

Stimmen aus der pflegerischen Praxis

In Gesprächen mit Pflegefachpersonen einer neurochirurgischen und einer konservativen Intensivstation, auf denen das Schreiben der Tagebücher nicht routinemäßig, sondern von den Pflegefachpersonen individuell gestartet wird, stellte sich eine heterogene Einstellung zur Praxis des Schreibens dar.

„ Kürzlich habe ich eine sehr junge Patientin aufgenommen. Sie war erst 19 Jahre alt und bekam im Verlauf eine Aspirationspneumonie und musste beatmet werden, Katecholamine, Sedierung ... das ganze Programm halt. Ich hatte das Gefühl, ich möchte weiter mit ihr sprechen. Ihr die Dinge erklären, warum sie die ersten Tage ‚schlief‘ und was in der Zeit mit ihr geschehen ist. Mir hilft das, die Beziehung zwischen mir und der Patientin aufrecht zu erhalten. Es gibt dann nicht so einen Bruch zwischen eben noch miteinander gesprochen und dann nicht mehr .“

Eine andere Intensivfachpflegende berichtet über einen ebenfalls jungen Patienten mit einem schweren Verlauf einer COVID-19-Infektion.

„ Ja, der kam wach und nicht invasiv beatmet auf Station, aber dann wurde er innerhalb von Stunden sehr schnell schwer krank, erst Bauchlage dann ECMO, Nierenersatztherapie ... alles. Der kann doch später gar nicht nachvollziehen oder verstehen, was da passiert ist. Wir haben für ihn viel geschrieben und haben auch mit Einverständnis seiner Eltern Fotos von den Geräten gemacht, damit er später sieht, was das heißt, die ganzen Schläuche, Infusionen, Beatmung ... Ich habe in dem Moment des Schreibens wirklich das Gefühl, dazu beizutragen, dass er das irgendwann begreifen und mit dieser Zeit abschließen kann .“

„Während Pflegende vor allem Interventionen und den Krankheitsverlauf beschreiben, nutzen Angehörige das Tagebuch für Berichte über ihre eigenen Eindrücke und Erfahrungen.“

In den Gesprächen stellte sich heraus, dass das Schreiben von Intensivtagebüchern als ein Kontinuum in der Beziehungsgestaltung empfunden wird. Somit kann einem potenziellen Bedürfnis der Patientinnen und Patienten nach Erklärungen einer Lebenssituation begegnet werden, das Tagebuchschreiben kann aber auch der pflegenden Fachperson Unterstützung in einer primär einseitig verschobenen Kommunikationssituation bieten.

Allerdings gibt es auch Pflegefachpersonen, die das Schreiben von Intensivtagebüchern vermeiden und dies nicht als positive, sondern eher als emotional herausfordernde Situation erleben.

„ Mir ist das irgendwie zu dicht. Gerade bei jungen Patienten, die vielleicht in meinem Alter sind, kleine Kinder haben und einen Partner oder Partnerin oder Eltern, die völlig fassungslos am Bett stehen, ne, ich sehe mich da auch ein Stück selber und ... ich weiß nicht ... mir ist das zu persönlich. Ich kann für mich besser emotionalen Anstand halten, wenn ich nicht schreibe. Natürlich gehe ich meiner Arbeit mit viel Empathie nach, aber ich brauche einen gewissen Abstand, sonst nehme ich das mit nach Hause. Kann man ja eh bei einigen Fällen nicht vermeiden .“

Diese heterogene Einstellung scheint auch in manchen Fällen auf die Angehörigen zuzutreffen. So berichtet eine Intensivpflegende, dass der Vater eines Patienten selber nicht schreiben wollte oder vielleicht auch nicht konnte.

„ Er sagte, ihm fehlen die Worte. Die Situation war für ihn im wahrsten Sinne unbeschreiblich. Aber er hat, wenn er da war, im Tagebuch gelesen und bekam das Gefühl, auf einer anderen Ebene als im klassischen Angehörigengespräch informiert und mitgenommen zu sein. Ich denke, das tat ihm gut .“

Viele Angehörige nehmen das Intensivtagebuch aber wie auch die Pflegenden selbst als Möglichkeit der Kommunikation und als Chronik der Ereignisse wahr. So können auch scheinbar kleine Veränderungen, „... heute hast Du das erste Mal die Augen für kurze Zeit aufgemacht “, dokumentiert und später gemeinsam erinnert und eingeordnet werden. Das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, so berichten die Pflegenden, kann durch die Aktivität des Schreibens für die Angehörigen gelindert werden.

„Viele Angehörige nehmen das Intensivtagebuch aber wie auch die Pflegenden selbst als Möglichkeit der Kommunikation und als Chronik der Ereignisse wahr.“

Pflegende schildern berührende Momente, wenn, wie im Fall des jungen COVID-19-Patienten, die Tagebücher teilweise noch auf der Intensivstation von den Adressaten selbst gelesen werden.

„ Ich weiß gar nicht, inwieweit er alles verstanden hat, aber ich konnte sehen, wie er anfing zu begreifen, was er durchgemacht hat. Die Bilder von der ECMO haben ihm bewusst gemacht, wie ernst die Situation war, da war er schon schockiert. Aber er konnte auch bei dem Bild vom ersten Sitzen an der Bettkante lächeln .“

Das Lesen oder Vorlesen von Tagebüchern noch auf der Intensivstation ist ein Angebot, das an einige, aber nicht an alle Patientinnen und Patienten gerichtet wird. Einige Pflegende berichten von guten Erfahrungen. Durch ihre Präsenz können Dinge oder Situationen direkt er- oder geklärt werden.

„ Bei manchen denke ich aber auch, es ist zu früh, die müssen erst mal physisch, kognitiv und mental gesünder und stärker werden. Aber wir sagen ihnen bei der Verlegung ja immer, dass sie sich, egal wie viel später, bei uns melden können, wenn sie Fragen haben .“

Klare Regeln des Schreibens für alle Beteiligten wurden als unabdingbar gefordert. So werden keine fachlich („. . . die OP gestern lief nicht so gut“) oder persönlich („. . . heute waren sie echt schlecht drauf“) bewertende Aussagen formuliert.

Eine Stationsleitung berichtet, dass es durchaus vorkommt, dass auch Angehörige sehr persönlich über betreuende Pflegefachpersonen schreiben: „Heute ist wieder Schwester XY da, unmöglich, die fasst Dich immer so grob an, völlig daneben. . . “ Sie betont, dass die Regeln bezüglich des Schreibens von Intensivtagebüchern für alle Beteiligten, die in und an demTagebuch schreiben, gelten müssen.

„ Wir wissen, dass Angehörige in einer emotionalen Ausnahmesituation sind, aber so sollte ein gemeinsames und bis zum Zeitpunkt der Übergabe öffentlich einsehbares Tagebucheintragschreiben nicht gestaltet werden .“

Aus ihrer Sicht ist es hilfreich, die gültigen „Schreibregeln“ beim Start des Intensivtagebuchs zu erklären und einen Konsens zu finden. Überhaupt werden schon vorformulierte einleitende Worte, gegebenenfalls über die Station und den Zweck eines Intensivtagebuches, sowie eine kurze Legende, vielleicht mit ergänzenden Photos von Geräten und Drainagen, als hilfreich empfunden.

„ Ich muss dann nicht noch einen langen Text schreiben wieso, wie und warum ich oder wir das Tagebuch schreiben oder im Text auch noch die Geräte erklären. Ich kann mich dann auf den individuellen Text konzentrieren, das spart Zeit und erhöht meine Bereitschaft zu schreiben .“

Die Stimmen aus der pflegerischen Praxis zeigen unterschiedliche Haltungen gegenüber dem Schreiben des Tagebuchs, das als Hilfe in der empathischen Kommunikation, als Dialog mit Patientinnen und Patienten und sich selbst oder auch als Belastung erlebt werden kann. Es ist in jedem Fall auch ein Mittel zur Reflexion der eigenen Professionalität.