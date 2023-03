Nachhaltigkeit in der Pflege

Zusammenfassung

Die Aufrechterhaltung der medizinischen und pflegerischen Versorgung erfordert einen hohen Einsatz von Ressourcen. Gesundheitseinrichtungen sind daher zur Umsetzung von verschiedenen Nachhaltigkeitskonzepten aufgefordert. Im Rahmen der Generationenverantwortung muss sichergestellt sein, dass die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen dauerhaft erhalten werden. Die Agenda 2030 formuliert ein Recht auf ein erreichbares Höchstmaß an körperlicher, geistiger und sozialer Gesundheit und die Sicherstellung einer angemessenen nachhaltigen Versorgung. Ziele der Agenda finden sich in der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundesministeriums für Gesundheit, mit dem konkret formulierten Leitprinzip einer nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf die Pflege. In diesem Artikel wird nachhaltiges Wirtschaften aus Organisations- und Managementsicht betrachtet.