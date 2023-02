Robotik für eine qualitativ hochwertige Mobilisation

Bei Patienten mit einer ECMO-Therapie sind erweiterte Maßnahmen zur Frühmobilisation diffiziler umzusetzen als bei Intensivpatienten ohne extrakorporale Zirkulation. Bei prolongiertem Verlauf von COVID-19 in Kombination mit oft langer intensivmedizinischer Behandlungsdauer und der Anwendung extrakorporaler Therapieverfahren führt dies dazu, dass diese Patientensubpopulation aus unserer Wahrnehmung und aus Beschreibungen der Literatur [] überdurchschnittlich häufig und schwer an einer neuromuskulären Schwäche leidet. Tägliches Durchbewegen von Extremitäten, Mobilisation in Pilotsitz und Atemtherapie sind zwar basale Physiotherapiemaßnahmen, die allerdings das häufige Auftreten einer mit einer Intensivbehandlung assoziierten Polyneuromyopathie nicht regelhaft verhindern können.

Eine Mobilisation an die Bettkante sowie in den Gehwagen oder Stand wird angesichts der einliegenden großlumigen ECMO-Kanülen und zu erwartenden Störungen der extrakorporalen Blutzirkulation oft (zu) zögerlich indiziert. Dislokation von ECMO-Kanülen mit entsprechend dramatischen Blutungskomplikationen sowie kardiozirkulatorische Instabilität unter Mobilisation sind gefürchtete Komplikationen, die nach der Nutzen-Risiko-Abwägung eine entsprechende Zurückhaltung bei der Frühmobilisation über die genannten physiotherapeutischen Basismaßnahmen hinaus bedingen können. Die Sicherheit einer Mobilisation bis an die Bettkante, in den Stand oder sogar für eine kurze Gehstrecke konnte aber für die genannte Patientengruppe gezeigt werden, wenn diese durch ein erfahrenes Team durchgeführt wird []. Auch eine rezente Studie konnte erneut bestätigen, dass bei einem ECMO erfahrenen Behandlungsteam (Physiotherapeuten, Pflege, Ärzte) eine Frühmobilisation möglich und sicher war, aber die Qualität und die Möglichkeiten einer frühen Physiotherapie mit aktiver Mitarbeit des Patienten durch das extrakorporale Organersatzverfahren und eine ICUAW doch oft eingeschränkt waren []. In einer weiteren Studie konnte mit großem Aufwand eine aktive Mobilisierung von ECMO-Patienten mit Erreichen eines IMS ≥ 3 realisiert werden, dabei kam es bei mehr als 300 Mobilisationstherapien nur zu einer akzidentellen Dislokation der ECMO-Kanüle mit möglicher rascher Rekanülierung [].