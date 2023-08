Webplattform PSYDUCATED

PSYDUCATED hat es sich zur Aufgabe gemacht, vertrauensvolle Gespräche zwischen Kindern und Erwachsenen über gesundheitsrelevante Themen nachhaltig zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit Expert*innen des Gesundheitswesens, Pädagog*innen, Eltern, Kindern und Jugendlichen werden psychoedukative Verstehvideos in Form von animierten Zeichentrickfilmen entwickelt, die über Themen rund um die psychische und körperliche Gesundheit aufklären. Die Verstehvideos werden aufzur Verfügung gestellt und können von allen Erwachsenen, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten, abonniert werden. PSYDUCATED verfolgt nicht die Absicht, persönliche Gespräche zwischen Kindern und Erwachsenen zu ersetzen, sondern Gesprächseinstiege in komplexe, sensible und schambesetzte Themen zu erleichtern. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zu Expert*innen für ihre psychische und körperliche Gesundheit zu machen, die stolz behaupten können: „Ich weiß Bescheid!“