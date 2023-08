Die Mediatisierung von Kindheit und deren Implikationen für die Medienerziehung

Einstiegsalter

Um zu zeigen, wie sich die Mediatisierung von Kindheit in konkretem (Medien)handeln manifestiert, lohnt sich ein Blick in aktuelles Studienmaterial. Die repräsentative Oberösterreichische Kinder-Medien-Studie [] liefert Zahlen, welche auch als Richtwert für Österreich gelten. Die Studie untersucht das kindliche Medienverhalten aus 3 Perspektiven: aus jener der Kinder (6–10 Jahre), der Eltern von Kindern zwischen 3 und 10 Jahren und jener von Pädagoginnen und Pädagogen in Kindergärten und Volksschulen. Die Ergebnisse scheinen zunächst zu überraschen, denn bei den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen rangieren Medien mit dem Fernsehen erst auf Platz 4; Computer, Internet & Co. gar erst auf Platz 7. Das Spielen außer Haus und soziale Aktivitäten nehmen den wichtigeren Teil im Freizeitverhalten der Kinder ein [, S. 15]. Drei Viertel der in der Untersuchung befragten Kinder besitzen elektronische Geräte. Neben dem Smartphone zählen auch Tablets und Spielkonsolen dazu [, S. 19]. Was das klassische Fernsehen anbelangt, so ist dieses zwar noch das wichtigste Gerät für die Kinder, es ist aber im Jahresvergleich stark rückläufig. Streaming-Dienste und vor allem Clips im Internet (z. B. auf YouTube) holen immer stärker auf. Damit steigt die Bildschirmzeit auf 2 Stunden pro Tag. Das ist der bis dato höchste Wert im Jahresvergleich [, S. 20, S. 35]. Gleichzeitig wird dasins Internet immer niedriger. Gemäß einer Studie von Saferinternet (2020) nutzen schon 0‑ bis 6‑jährige Kinder nach Angaben ihrer Eltern internetfähige Geräte zumindest gelegentlich – und dies ab einem Alter von durchschnittlich 12 Monaten []. Dabei entspricht diese Beschäftigung der Entwicklung von Kleinkindern in keinster Weise, sind diese doch auf reale Erfahrungen und Beziehungen angewiesen.