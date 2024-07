Die neurowissenschaftliche Grundlagenforschung umfasst unterschiedliche Handlungsfelder mit spezifischen ethischen Herausforderungen. Grundsätzlich ergeben sich forschungsethische Fragestellungen in der klinischen Hirnforschung, da Eingriffe in das Gehirn Persönlichkeitsmerkmale beeinträchtigen können []. Des Weiteren können vor allem bei der Anwendung bildgebender Verfahren wie der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRI) Zufallsbefunde anfallen, die eine Herausforderung für den Informed Consent und das Recht auf Nichtwissen darstellen []. Ein weiterer Aspekt ist das sog. „brain reading“, bei dem bildgebende Verfahren mit mathematischer Datenanalyse verknüpft werden, um Hirnareale mit erhöhter neuronaler Aktivität zu identifizieren []. Die statistische Auswertung dieser Aktivitätsmuster lässt Rückschlüsse auf kognitive Inhalte wie Gedanken zu, wodurch die kognitive Privatsphäre von Personen betroffen ist. Zudem könnten die Ergebnisse dieser Forschung etablierte Konzepte von Autonomie und Willensfreiheit infrage stellen, was wiederum Auswirkung auf Persönlichkeitsrechte und somit auch gesellschaftliche Auswirkungen haben könnte.

Neuroethik zielt auf ethische Orientierung in Forschung und klinischer Praxis

Ähnliches gilt für Verfahren des Neuroimaging im Kontext von normativen Hirnscans []. Dabei werden mittels bildgebender Verfahren sog. „normative modells“ erstellt, um individuelle Unterschiede hinsichtlich der Hirnanatomie und -physiologie zu dokumentieren. Entscheidend ist hierbei, dass diese Modelle dazu dienen sollen, einen Standard zu definieren und individuelle Abweichungen als mögliche Indikatoren pathologischer Risiken zu identifizieren. Aus ethischer Sicht ist hierbei die Rolle von Normativität in den Blick zu nehmen, die in der Medizin und insbesondere der Psychiatrie das Risiko einer politischen Pathologisierung und in weiterer Folge politischer Instrumentalisierung birgt. Als historisches Beispiel lässt sich die Pathologisierung der Homosexualität seit dem 19. Jahrhundert heranziehen []. Hier zeigt sich, wie gesellschaftliche Normen medizinische Krankheitskonzepte und die Diagnostik beeinflussen können, indem eine Normabweichung als psychische Krankheit definiert wird. Erst in den 1990er-Jahren wurde Homosexualität als Krankheitsentität aus dem ICD der WHO entfernt.