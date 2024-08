M. Crohn: Virtuelle CT‑Colonoskopie einer ileo‑colischen Fistel

Auszug Eine 73-jährige Patientin mit langer Anamnese einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung wurde wegen zunehmender unspezifischer abdomineller Beschwerden und wechselhaftem Stuhlverhalten vorstellig. Bei der Patientin war 1987 bei einer Coloskopie bioptisch eine Colitis ulcerosa diagnostiziert worden, mit radiologischer Mitbeteiligung des terminalen Ileums. Danach wurde die Patientin ca. 10 Jahre lang mit Salazopyrin therapiert. Unter dieser oralen Therapie war sie weitgehend beschwerdefrei, weshalb sie vor ca. 25 Jahren selbständig die orale Therapie absetzte. Es folgten weder weitere klinische Kontrollen noch diagnostische Untersuchungen. Da nun doch die Beschwerden zunahmen, sah sich die Patientin zu einer Kontrolluntersuchung veranlasst. Hämoccult war negativ, das Calprotectin erhöht (148 µg/g). Die darauffolgende Coloskopie zeigte ein dehaustriertes C. sigmoideum und descendens, ca. 50 cm ab ano befand sich eine Engstelle. Beim Versuch, diese Engstelle zu passieren, zeigten sich zwei Lumina, in einem konnte das Koloskop gesehen werden, was hochgradig verdächtig auf das Vorliegen einer Fistel (mit unklarem Verlauf) war. …

