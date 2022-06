„Liquid biopsy“ in der gastrointestinalen Onkologie: Hype oder bald Realität?

KRAS

-Genmutationen treten bei mehr als 90 % der PDAC-Fälle auf und sind geeignet, um in ctDNA beim PDAC hochsensitiv nachgewiesen und quantifiziert zu werden []. Der limitierende Faktor gerade in frühen Stadien eines PDAC ist die geringe Menge an vorhandener ctDNA []. Es ist jedoch davon auszugehen, dass mit zunehmender Sensitivität der ctDNA-Nachweistechniken die Rolle dieser Biomarker an Bedeutung gewinnen kann. Mittels digitaler PCR konnte gezeigt werden, dass die Gesamtmenge an ctDNA bei Patienten mit PDAC signifikant höher ist als bei Patienten mit benignen Pankreasneoplasien oder gesunden Kontrollen („healthy controls“, HC; []). Auch die Nutzung von NGS-basierten Genpanels für andere Mutationen, wieund, könnte zu einer höheren Ausbeute in der ctDNA-Diagnostik beim frühen PDAC führen []. Die Kombination von tumorspezifischen Mutationen, wieund, können helfen, Patienten mit prämalignen intraduktalen papillären muzinösen Neoplasien (IPMN) von gutartigen Pankreastumoren zu unterscheiden []. Auch Kombinationen von unterschiedlichen Analyten bieten sich an, um die diagnostische Aussagekraft von „liquid biopsies“ zu verbessern. Massenspektroskopische Analysen von Proteinen früher PDAC-Stadien zeigen Thrombospondin 2 (THBS2) als möglichen Biomarker für die Frühdetektion eines PDAC []. Ein kombiniertes Biomarkerpanel, das die quantitative Menge an ctDNA, CA 19‑9 und THBS2 umfasst, konnte die diagnostische Aussagekraft signifikant verbessern, insbesondere bei der Erkennung eines PDAC im Stadium I und der Unterscheidung von PDAC zu chronischer Pankreatitis (CP) und IPMN []. Es fehlen jedoch eindeutige Standards in der ctDNA-Analytik und es existieren unterschiedliche Cut-off-Werte für THBS2 []. Neben der rein quantitativen Messung haben verschiedene Ansätze versucht, spezifische epigenetische Veränderungen in der ctDNA als mögliches Instrument zur nichtinvasiven Diagnose von PDAC zu identifizieren. Beispielsweise wurden 5‑Hydroxymethylcytosin-Signaturen oder andere Methylierungsmuster in ctDNA bei Patienten mit PDAC im Vergleich zu HC untersucht []. Vor kurzem wurde auch die Methylierung des Promotors von- und-Genen als Nachweisverfahren für ctDNA in PDAC beschrieben [].