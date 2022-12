Intersektionale Diskriminierung: Erfahrungen und Perspektiven in der Psychotherapie mit Frauen mit Fluchtbiografien

Bei einer Durchschau des Angebots der größeren Ausbildungsstätten für Psychotherapie in Österreich ist auffällig, dass gesellschaftliche Machtverhältnisse und ihr Wirken auf die Psyche kaum in Aus- und Weiterbildung thematisiert werden. Keupp () spricht in diesem Zusammenhang von einer „Gesellschaftsvergessenheit“ (S. 131) innerhalb der Diskurse über Psychotherapie, bei welchem übersehen wird, dass Psychotherapie in keinem werte- und herrschaftsfreien Raum stattfindet, sondern gesellschaftliche Strukturen und Prozesse abbildet und Teil des gesellschaftlichen Handelns ist. Fehlt in der Haltung der Praktiker*innen ein Verständnis für die gesellschaftliche Vermitteltheit individueller Existenzen, so besteht die Gefahr, dass komplexe Zusammenhänge, wie sie bei intersektionalen Diskriminierungserfahren von geflüchteten Frauen vorzufinden sind, übersehen, simplifiziert, pathologisiert oder bagatellisiert werden. Werden intersektionale Diskriminierungen als Resultat vorherrschender Dominanzverhältnisse betrachtet und ihr Auswirken auf die Psyche berücksichtigt, so zeigt sich der Bedarf, gesellschaftliche Strukturen und Bedingungen in die Psychotherapie miteinzubeziehen, wie dies auch innerhalb der feministischen Psychotherapie gefordert wird (vgl. Ruck et al.; Brown).

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden fünf von den geplanten sieben semi-strukturierten Interviews (Flick) mit Psychotherapeut*innen mit unterschiedlichen Ausbildungen (Integrative Therapie, Gestalttherapie) durchgeführt. Alle der befragten Personen definieren sich als Frau, sind seit mindestens zwei Jahren in die Liste der Psychotherapeut*innen eingetragen und haben mindestens drei Jahre Erfahrung in der psychotherapeutischen Arbeit mit Frauen mit Migrations- oder Fluchtbiografien. Die Dauer der Interviews, welche online durchgeführt wurden, variierte zwischen 50 und 90 min. Die Rekrutierung der Teilnehmerinnen erfolgte mittels zufälliger Email-Kontaktaufnahme und der Schneeballmethode. Als Auswertungsmethode werden die konstruktivistische Grounded Theory nach Charmaz () und Teile der Diskursanalyse (Carabine) angewandt. Die Interviews wurden nicht alle gemeinsam ausgewertet, sondern das weitere Vorgehen wurde im Sinne der Grounded Theory immer wieder neu an die Ergebnisse der vorherigen Arbeitsschritte angepasst und erfolgte in einem iterativen Prozess. Die Abfolge der Auswertungsschritte sind bei Johnson () genau beschrieben und nachlesbar.

Intersektionale Diskriminierung und psychisches Wohlbefinden

Marten und Walgenbach (2017) verstehen unter Intersektionalität, dass „historisch gewordene Diskriminierungskategorien wie Geschlecht, Behinderung, Sexualität, Race/Ethnizität/Nation oder soziales Milieu nicht isoliert voneinander konzeptualisiert werden können, sondern in ihren Überkreuzungen (intersections) oder Interdependenzen analysiert werden müssen" (S. 158). Die afromeriakanische Juristin Kimerlè Crenshaw (1991) hat das Konzept der „Intersectionality" bereits Ender der 80er-Jahre aus einer Kritik des weißen Mittelschichtfeminismus heraus begründet und dadurch neben dem Geschlecht auch weitere Unterdrückungsdimensionen, wie Klasse (class) und Ethnie (race) in die Diskussion über ungleichheitsgenerierende Strukturen aufgenommen. Intersektionalität wird heute nicht als statisches, sondern als dynamisches Konzept betrachtet; somit hängt es vom jeweiligen Erkenntnisinteresse der Forschung ab, welche Differenzkategorien zur Analyse herangezogen werden (vgl. Crenshaw 1991; Degele und Winker 2009). Anders wie bei der Verwendung von eindimensionalen Diskriminierungsmodellen, wird bei der intersektionalen Diskriminierung davon ausgegangen, dass die unterschiedlichen Diskriminierungsformen nicht einfach nebeneinanderstehen, sondern dass sich diese wechselseitig konstituieren, dadurch andere Formen der Diskriminierung hervorbringen und deshalb auch nicht isoliert voneinander untersucht werden können (vgl. Marten und Walgenbach 2017). Um die Komplexität von Diskriminierungserfahrungen von Frauen mit Fluchterfahrungen erfassen zu können, bietet sich eine intersektionale Perspektive an, da dadurch die Wechselwirkung, sowie Interaktion unterschiedlicher Differenz‑, Ungleichheits- und Unterdrückungsstrukturen analysiert und Prozesse sowie Strukturen von Diskriminierungsdynamiken hinterfragt werden können (McCall).

Intersektionale Diskriminierung und ihr Einfluss auf das psychische Wohlbefinden kann in deutschsprachigen Ländern noch immer als Randthema im Forschungsdiskurs identifiziert werden. Bei Forschungen in Zusammenhang mit Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrungen wurde dabei meist auf rassistische Diskriminierungen Bezug genommen, wobei einer intersektionalen Perspektive nur wenig Rechnung getragen wurde. Es wurden bereits zahlreiche, vor allem quantitative Untersuchungen, die sich mit den negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von spezifischen ethnischen Gruppen und in diversen Kontexten beschäftigen, durchgeführt. Viele der Ergebnisse stammen aus psychiatrischen, diagnoseorientierten Bereichen (zB. Aichberger et al. 2015; Pascoe und Smart Richman 2009) und fassen Diskriminierung weniger als Resultat gesellschaftlicher Machtverhältnisse, sondern vor allem als individuelles Problem auf. Qualitative und weniger diagnoseorientierte Forschungen gibt es bis dato nur wenige. Folgend werden ausgewählte Erkenntnisse genauer dargestellt, welche auch für die vorliegende Studie relevant erscheinen:

Carter (2007) entwickelte aufbauend auf seinen Forschungsergebnissen das Modell des race-based traumatic stress. Er kommt zu dem Schluss, dass nicht die einzelnen rassistischen Mikroaggressionen jeweils traumatisierend sind, sie in ihrer Gesamtheit jedoch zu einer traumatisierenden Belastung führen können. Unter rassistischen Mikroaggressionen werden „brief and commonplace daily verbal, behavioral, and environmental indignities, whether intentional or unintentional, that communicate hostile, derogatory, negative racial slights and insults to the target person or group" (Sue et al. 2007, S. 273) verstanden.

Carter (2007) stellt fest, dass besonders intersektionale Diskriminierung im Aufnahmeland zu einer Vervielfachung des Stresses führt und ist somit auch anschlussfähig an das Konzept der sequentiellen Traumatisierung nach Keilson (1979), welcher die Rolle der Post-Migrationsphase als besonders einflussreich auf das psychische Wohlbefinden darstellt. Einige qualitative Studien im amerikanischen Raum (z. B. Sue et al. 2007; Nadal et al. 2014) untersuchten die Auswirkungen von Diskriminierung auf das Wohlbefinden von Personen unterschiedlicher Zugehörigkeitsgruppen und alle kamen zu demselben Ergebnis: „Participants report that when they encounter microaggressions, they may feel immediate distress, and many report that the accumulation of such experiences have a detrimental impact on their well-being" (Nadal et al. 2014, S. 58).

Im deutschsprachigen Raum gibt es bis heute nur wenige Studien zu dem Thema. Einzig kann auf die Studie von Igel et al. (2010) hingewiesen werden, in welcher in einer repräsentativen Untersuchung mit Menschen mit Migrationserfahrungen in Deutschland die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit exploriert wurden. Ein Ergebnis war, dass Personen, die sich aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert fühlten, ihre psychische sowie physische Gesundheit schlechter einschätzen, als jene die über keine dieser Erfahrungen verfügten. In der Studie wurden jedoch keine spezifischen Diskriminierungsformen erforscht und der Fokus lag vor allem auf Stressfaktoren und weniger auf Ungleichheitserfahrungen. Trotz einiger Schwächen der Studie, kann sie Auskunft über die psychische Belastung durch vor allem rassistische Diskriminierung geben. Wichtige Reflexionen zum Thema im deutschsprachigen Raum stammen beispielsweise von Lerch (2011, 2019) oder Fernandes Sequeira (2015).

Als Schutzfaktoren gegen Diskriminierung können nach Gahleitner (2005) schützende Inselerfahrungen genannt werden. Damit gemeint sind all jene alternative Erfahrungen, welche Wertschätzung, Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeit vermitteln. Laurence (2011) benennt auch soziales Kapital, im Sinne von sozialen Netzwerken als förderlich. Besonders Netzwerke innerhalb der Dominanzgesellschaft, z. B. Nachbarschafskontakte, scheinen Diskriminierung und Exklusion entgegenzuwirken.