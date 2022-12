Seit der Einführung des Psychotherapiegesetzes in Deutschland im Jahr 1998 lässt sich die Bildung einer Struktur beobachten, die als „Psychotherapiesystem“ bezeichnet, sich immer wieder neu reproduziert und daher unter systemtheoretischen Aspekten beschrieben werden kann. Sehr vereinfacht lässt sich sagen, dass die laufende Selbstreproduktion des Psychotherapiesystems immer auch Vergewisserungen darüber erzeugt, was „zum System gehört“ und was nicht. Wesentliche, das heißt für die Selbstreproduktion grundlegende Elemente dieser dynamischen Systembildung sind die Psychotherapeutenkammern, die Krankenkassen und der gemeinsame Bundesausschuss. Die Identitätsbildung des Psychotherapiesystems erscheint als ein Prozess, in dem die Anlehnung an das Medizinsystem immer wieder nützliche Anschlussoperationen produziert – sowohl in Bezug auf seine ökonomischen Grundlagen als auch hinsichtlich seiner identitätsbezogenen Selbstvergewisserung (u. a. Psychotherapierichtlinien, Approbationsordnung, evidenzbasierte Studien). Aufgrund der in diesem Beitrag berichteten Beobachtungen lässt sich die These formulieren, dass die Selbstreproduktion des Psychotherapiesystems nicht darauf angewiesen ist, sich aktiv und unter Aufbietung erheblicher Ressourcen gegenüber gesellschaftlich marginalisierten Bevölkerungsgruppen zu öffnen, weil weder die ökonomischen Grundlagen dieses Systems noch die professionelle Selbstvergewisserung der Systemmitglieder darauf angewiesen sind, eine solche Öffnung voranzutreiben. Dies schließt selbstverständlich nicht aus, dass sich einzelne Psychotherapeut_innen oder Gruppen von ihnen (im Sinne interner Systemdifferenzierungen) speziell für marginalisierte Bevölkerungsgruppen engagieren. Dabei handelt es sich um eine Möglichkeit des Systems, aber nicht um eine der Selbstreproduktion dienende Operation. Das heißt, dass das Bestehen des Psychotherapiesystems in seiner jetzigen Form nicht auf die Versorgung von Hard-to-reach-Klient_innen angewiesen ist.

Zudem geht diese Entwicklung mit Folgen für die Profession der Psychotherapie selbst einher. An die Stelle von RCT-Studien könnten ökologisch valide Praxisevaluationen treten, die verschiedene methodische Herangehensweisen sinnvoll miteinander kombinieren (Fröhlich-Gildhoff und Hoffer). Gerade interdisziplinär angelegte Forschung müsste sich stärker nach dem Kriterium der „Angemessenheit“ ausrichten, statt sich allein auf die „Messbarkeit“ (Otto, S. 17) zu fixieren: „Multidimensional Evidence-Based Practice (MEBP) validates consumer wisdom, professional experience, and qualitative research as equal partners to quantitative research in determining current state-of-the art best practices. Furthermore, MEBP incorporates a value-critical analysis of those best practices that can lead to improvements and innovations, so that ‚best practice‘ becomes a dynamic rather than a static construct“ (Petr und Walter, S. 221). Ein solches Forschungsverständnis würde die Forschungsförderungslandschaft radikal reformieren und benachteiligten Gruppen größere Chancen geben, von den Konzepten auch erfasst und unterstützt zu werden.