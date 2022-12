Säuglings‑, Kinder- und Jugendlichen- (SKJ) Psychotherapien während der Covid-19 Pandemie: Ergebnisse einer Studie unter psychodynamischen Psychotherapeut*innen in Österreich

Der besseren Übersicht halber werden die Veränderungen nun anhand der Hauptkategorien über den gesamten Zeitverlauf zusammengefasst und beschrieben.

Fast alle Psychotherapeut*innen nahmen inhaltliche Veränderungen der therapeutischen Arbeit wahr. Die Auseinandersetzung mit der äußeren Realität ( „social distancing“, „Maskentragen“, „homeschooling“ ) und der Pandemie rückte in den Fokus. Corona wurde als „ bestimmendes Thema “ erlebt. Zusätzlich war die therapeutische Beziehung zentrales Thema: während zu Beginn der Pandemie die „ Aufrechterhaltung der Verbindung “ im Mittelpunkt stand, ging es in der Zeit nach dem Lockdown (T2) häufig um den Wechsel ins ursprüngliche Setting und damit einhergehende Gefühle von Erleichterung. Die „ ursprünglichen Themen “ schienen zumindest teilweise wieder aufgegriffen worden zu sein. Während des 2. Lockdowns (T3) beobachteten Befragte, dass das Thema Corona von manchen Patient*innen nun „ernster“ genommen wurde und der „Abenteuer-Charakter verloren ging“ . Neues Thema speziell bei Jugendlichen waren in dieser Zeit die „ mangelnden Perspektiven und Lebensentwürfe “.

Methodische Veränderungen

Nennungen zu methodischen Veränderungen bezogen sich großteils auf Setting und Rahmen. Während des ersten Lockdowns (T1) wurde vor allem der Umstieg auf Online-Psychotherapie, telefonische Psychotherapiestunden oder Kontaktaufnahmen per Brief thematisiert. Als methodische Konsequenz des Settingwechsels führten viele Befragte das Aussetzen bzw. Verringern von Imaginationen in der KIP an. Außerdem wurde beschrieben, dass sich durch das veränderte Setting das gemeinsame Spielen veränderte und kreative Lösungen gesucht werden mussten. Den neuen inhaltlichen Themen und Rahmenbedingungen entsprechend, wurde methodisch häufig von einem stabilisierenden Zugang gesprochen, einem „haltenden Angebot“ , bzw. einem „ Fokus auf Krisenintervention “. Mehrfach thematisiert wurden, bedingt durch den Modus Telefon oder Online, Veränderungen in der Gesprächsführung, beispielsweise eine aktivere Haltung. Zusätzlich wurde eine verstärkte oder veränderte Elternarbeit genannt. Es habe Psychotherapien gegeben, in denen nur mit den Eltern gearbeitet wurde. Es wurden vermehrt Eltern-Telefonate durchgeführt und während der Online-Psychotherapiestunden waren die Eltern mit im therapeutischen Raum.