Psychotherapie im Migrationskontext

Personen mit Migrationsbiografien leiden häufig an psychischen Erkrankungen, wobei Belastungs- und affektive Störungen überwiegen (Blackmore et al.; Tinghög et al.). Des Weiteren scheint Migration in Verbindung mit sozialer Benachteiligung, psychotische Störungen zu begünstigen. Aktuell bestätigen mehrere Überblicksstudien und Metaanalysen die Beziehung zwischen Migrationserfahrungen und Psychose (Dykxhoorn et al.; Kirkbride et al.; Selten et al.). Personen mit Flüchtlings- bzw. Asylwerberstatus weisen eine erhöhte Prävalenz sowohl an psychischen als auch an körperlichen Belastungen auf (Blackmore et al.; Schober und Zocher). Insbesondere bei Menschen mit Erfahrungen organisierter Gewalt wird häufig auf die Rolle prämigratorischer Belastungsfaktoren wie die Auswirkungen von Krieg und politischer Verfolgung hingewiesen. Zusätzlich wirken sich soziale und rechtliche Exklusion, die viele Menschen im Ankunftslanderfahren, ebenso negativ auf die Gesundheit von Geflüchteten aus (Tinghög et al.). Schober und Zocher () zeigen auf Basis österreichischer Sozialversicherungsdaten für den Zeitraum von fünf Jahren, dass der Gesundheitszustand von Flüchtlingen insbesondere im ersten Jahr nach Ankunft am meisten ausgabenintensiv ist. Die Ausgaben für Asylwerber*innen, die im Untersuchungszeitraum keine positive Asylentscheidung erhalten, bleiben konstant. Hingegen die Gesundheitsleistungen für Flüchtlinge, denen internationaler Schutz zuerkennt wird, nähern sich sukzessive jenen von Personen, die in Österreich geboren wurden, was auf die Rolle der rechtlichen Unsicherheit auf die psychische und physische Gesundheit hinweist. Der systematische Literaturüberblick von Juárez et al. () stellt ebenso einen Zusammenhang zwischen restriktiven Integrationsmaßnahmen für Geflüchteten in Industrieländern und schlechter Gesundheit fest. Tinghög et al. () finden in einer groß angelegten schwedischen Studie, dass sozioökonomische Bedingungen im Ankunftsland höhere Prädiktoren für Gesundheitsbelastungen bei allen Gruppen von Zugewanderten darstellen als prämigratorische Erfahrungen.