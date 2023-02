Grenzsituationen als Potenzial

Einleitung

Der Sezierkurs ist fester Bestandteil des Medizinstudiums. Der damit verbundene Umgang mit den Körpern Verstorbener, den sogenannten Körperspenden, formt jede:n Mediziner:in. Das erworbene Wissen über anatomische Strukturen findet in der Klinik in unterschiedlichen Fachbereichen Anwendung. Ein großer Teil der medizinischen Ausbildung findet in Spitälern statt, in denen Klinikärzt:innen angehende Ärzt:innen ausbilden. Dem Einfluss dieser Ärzt:innen auf die psychoemotionale Entwicklung von Studierenden in Grenzsituationen wurde bisher kaum Beachtung zuteil.

An der Karl Landsteiner Universität für Gesundheitswissenschaften findet der Sezierkurs im dritten Studienjahr statt. Die Studierenden protokollieren monatlich in Sechsergruppen fachliche und psychoemotionale Inhalte. In einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden diese Protokolle von zwei Jahrgangskohorten (2018 und 2020) auf psychoemotionale Reaktionen, Bewältigungsstrategien und protektive Faktoren analysiert. Dieser Beitrag befasst sich mit der klinischen Anwendbarkeit der Ergebnisse.