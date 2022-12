Psychotherapie und medikamentöse Behandlung

Konkret bedeutet dies, dass sich der/die Verantwortliche mit derfür das tägliche Leben des/r Patient:in und dessen bzw. deren privaten, beruflichen und sozialen Beziehungen befassen muss. Dazu ist es weiters auch wesentlich, sich mit den jeweils anderen Therapiekonzepten bzw. ihrer kombinierten Anwendung auseinanderzusetzen, und Neuroplastizität, Neuroprotektion sowie Auswirkungen auf Lernprozesse entlang beispielsweise des episodischen und/oder semantischen Gedächtnisses mitzudenken (vgl. []). Ein Überblick zu den Wechselwirkungen ist einerseits störungsspezifisch, aber auch unter Berücksichtigung des biopsychosozialen Paradigmas in Aigner und Lenz [] dargestellt. Inwiefern Wechselwirkungen mit prozeduralen, nichtdeklarativen Gedächtnisprozessen, die in der psychodynamischen Psychotherapie von Interesse sind, bestehen, ist kaum beschrieben bzw. bedarf es hier weiterer Forschung.

Freud (1928/1963) [] nahm an, dass „man von der Endokrinologie Mittel erwarten (darf), die die Energiequantitäten günstig beeinflussen“ (Brief an O. Pfister, 18.01.1928) [], und formulierte seine Annahmen über diese künftig zu erwartenden Psychopharmaka immer unter dem libidoökonomischen Aspekt der Psychoanalyse. Diesen theoretischen Ansatz nahm M. Ostow auf, als er die Grundannahme formulierte, dass Psychopharmaka das].

Meist ist es leichter, über ein Medikament zu sprechen, als über stark emotionale Inhalte, wie Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit oder Ärger, die sich primär nicht auf das Medikament beziehen. In Zeiten der Regression findet häufig eine Externalisierung von Gefühlen unter Bezugnahme auf Medikamente statt. Wird diesen von Patient:innen präsentierten unspezifischen allgemeinen Gefühlen (z. B. Wut, Kränkung, Ohnmacht oder orale Ansprüchlichkeit) als Form einer Kontaktaufnahme ein adäquater Raum geboten, kann im späteren Verlauf auch über realitätsbezogene Aspekte der Medikamente gesprochen werden. Diese Inhalte können in einer entstehenden therapeutischen Beziehung bearbeitet, differenzierter mitgeteilt und ausgetauscht werden.

Allgemein scheint es schwerzufallen, der/m Ärzt:in zuzuhören und sie/ihn zu verstehen, da der/die Patient:in angesichts der vermuteten oder befürchteten schwerwiegenden Inhalte nach einem Arztbesuch oft zu Verzerrung der Inhalte und Missverständnissen neigt. Bei psychiatrischen Patient:innen ist dieses allgemeine Phänomen zusätzlich krankheitsspezifisch ausdifferenziert. Beispielsweise leiden Patient:innen mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis an einer fundamentalen Unklarheit, Widersprüchlichkeit und Labilität von wichtigen, internalisierten affekt-kognitiven Bezugssystemen [, S. 238–241]. Eine mangelhafte Strukturierung der internalisierten affektlogischen Bezugssysteme muss notwendigerweise zu Schwierigkeiten in der Informationsverarbeitung und der Bewältigung von Stress führen. Ein mangelhaftes Verarbeitungssystem ist für die Erfassung ein und desselben Sachverhaltes mit einer weit größeren Informationsmenge konfrontiert, als dies normalerweise der Fall ist. Die Bewältigung von komplexen Informationen, die auf verschiedenen Sinnesgebieten gleichzeitig einlaufen (sog. crossmodale Stimuli), versagt. Schlecht strukturierte innerpsychische Bezugssysteme zwingen fortwährend zu erhöhter Aufmerksamkeit und Vorsicht. Sie führen zu ständiger untergründiger Spannung, Unsicherheit und notwendigerweise zu entsprechenden Ermüdungs- und Vermeidungsreaktionen, so beispielsweise zu einer Nichtthematisierung der Medikamente, zu deren Verleugnung, deren Abwehr.

Denkstörungen sind nach kleinianischer Ansicht Folge von Symbolisierungsstörungen [, S. 252–256]. Die Denkstörung, die man an schizophrenen Patient:innen beobachtet, hängt mit der konkretistischen Reduktion und den durchgebildeten Symbolen zusammen. Nach Ansicht Segals [, S. 202–224] werden bei Verlust der Grenze zwischen dem Selbst und den Objekten (bei projektiver Identifizierung) Bedeutung und Symbol identisch, gleichgesetzt: Das Symbol wird zu dem, was es symbolisiert. Natürlich wird die Denkfähigkeit durch solche Gleichsetzungen beeinträchtigt. Der Gebrauch von Symbolen setzt die Fähigkeit zur dualen Wahrnehmung des Objekts voraus: Dieser Schritt vom konkreten Objekt zum Symbol ist der Konversion körperlicher Sensationen in psychische Erfahrungen analog. Dieser Konversionsprozess bildet das Gegenteil der unmittelbaren Abfuhr (Evakuierung) von Gefühlen, wie etwa bereits Bion [, S. 120–129] in der Beschreibung der „Alpha-Funktion“ darstellte.

Typischer Themenkonflikt: Nähe-Distanz-Regulierung (Fallvignette)

1 ]), Mentzos [ 19 ] und Benedetti [ 3 ] beschrieben: Immer wieder werden anhand von Medikamentenbesprechungen ganz bestimmte Konflikte transparent. Als häufiges Thema tritt der Konflikt der Nähe-Distanz-Regulation auf und wird über die Besprechung der jeweiligen medikamentösen Therapie transportiert. Damit zeigt sich ein typischer Grundkonflikt der Schizophrenie, wie etwa auch von Searles 1974 und Racamier 1982 (zit. in Aebi []), Mentzos [] und Benedetti [] beschrieben:

Herr S. – ein Patient mit der Diagnose „Chronisch paranoide Schizophrenie“ – hatte seine Mutter gewürgt. Er wusste sehr genau über „sein Neuroleptikum“ Bescheid, kommunizierte von Anfang an über das Medikament mit der Ärztin, kam regelmäßig in die psychoanalytisch geführte Gruppe, fragte wiederholt nach der Wirkung und erklärte dann auch anderen Patient:innen, dass das Medikament seine Gedanken ordne. Andererseits äußerte er immer wieder Fragen, ob das Medikament Krebs oder Multiple Sklerose verursachen könnte und fragte, ob er gegen dieses Medikament eine Resistenz entwickeln könnte. Weiters fragte er sehr häufig, ob die Verschreibung „seines Neuroleptikums“ auch in Dosis und Einnahmezeitpunkt gleich bleibe.

10 ] vertrat die Meinung, dass das Neuroleptikum eine körperliche Sensation auslöst, die erst im Kontext der Beziehung eine psychische Bedeutung erfährt. 1. In diesem Fall erlebt der Patient eine spezifische physiologisch-psychotrope Wirkung , kann diese schwer in Worte fassen, fragt wiederholt nach der Wirkung, übernimmt auch Erklärungen, die er hört. 2. Ärztin , die durch die Verschreibung des Medikaments ihm handelnd entgegentritt (vgl. „Handlungsdialog"). Sie stellt für den Patienten durch die Verordnung des Medikaments eine den Realitätssinn fordernde Elternfigur dar. Die Ärztin ist diese Realitätsfordernde auch gleichzeitig durch die spezifische Wirkung des Neuroleptikums [ 18 ]. Dies nimmt der Patient wahr, wenn er sagt, das Medikament ordne seine Gedanken . 3. Beides muss paranoid abgewehrt werden. („Das Medikament könnte Krebs oder Multiple Sklerose verursachen.") Danckwardt [] vertrat die Meinung, dass das Neuroleptikum eine körperliche Sensation auslöst, die erst im Kontext der Beziehung eine psychische Bedeutung erfährt.

Diese dynamische Konstellation, dass der Patient einerseits nach der Wirkung des Medikaments fragt und diese Wirkung auch annimmt, indem er sagt, dass das Medikament seine Gedanken ordnet, kann eine Beziehungsaufnahme , das Bedürfnis nach einer dyadischen, symbiotischen Beziehung darstellen.

Gleichzeitig zu libidinösen Triebderivaten (er nimmt die Medikation an) kommen aber auch aggressive Triebderivate hinzu, die, auf das Medikament und die Ärztin projiziert, verfolgend erlebt werden und so paranoid abgewehrt werden müssen. (Das Medikament könnte Krebs verursachen.) Dabei spielen frühe Verlassenheits- und Verfolgungsängste des frühen Individuationserlebens eine Rolle. Durch die paranoide Abwehr schafft der Patient auch eine Distanz in der Beziehung , die er sofort wieder aufheben muss, indem er fragt, ob er auf das Medikament eine Resistenz entwickeln könnte.

Diese ambitendente Bewegung zwischen zu starker Annäherung und zu starker Entfernung, die Bewegung zwischen Nähe und Distanz, das Hin und Weg, wie ein nonverbaler Tanz, sollte resonant gespiegelt und „contained“ (durchgearbeitet) werden, darin besteht die Kunst der therapeutischen Begleitung der Medikation bei paranoiden schizophrenen Patienten.

Zeitlich-räumlicher Zwischenraum kann eine sekundärprozesshafte, Ich-stärkende Entwicklung anstoßen

15 ], Gabbard 1990 und Burian 1991 [zit. in Etzersdorfer [ 12 , S. 344–352]]) sehen im Psychopharmakon eine Art Übergangsobjekt oder Übergangsphänomen , das die Mutter-Kind-Dyade in der Interaktion wieder aufleben lässt (vgl. [ 25 ]). Ein Medikament kann ein Phänomen sein, bei dem ein konkretes Objekt der Ärztin vom Patienten in Besitz genommen wird. Es ist das Einzige, das vom Patienten tatsächlich einverleibt wird. Einmal bezeichnete der Patient das Neuroleptikum als „Dreieck zwischen ihm und der Ärztin“: Der Patient blieb an der Wortvorstellung konkretistisch haften, konnte verbal nicht weiter ausführen, was das Gesagte für ihn bedeute, es war jedoch in seiner Gestik eine Form der Beziehungsaufnahme erkennbar. Einige Autoren (Hausner [], Gabbard 1990 und Burian 1991 [zit. in Etzersdorfer [, S. 344–352]]) sehen im Psychopharmakon eine Art Übergangsobjekt oder, das die Mutter-Kind-Dyade in der Interaktion wieder aufleben lässt (vgl. []). Ein Medikament kann ein Phänomen sein, bei demwird. Es ist das Einzige, das vom Patienten tatsächlich einverleibt wird.