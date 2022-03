Genetik der Lungenfibrose

30.

Stock CJ, Sato H, Fonseca C, Banya WA, Molyneaux PL, Adamali H, Russell AM, Denton CP, Abraham DJ, Hansell DM, Nicholson AG, Maher TM, Wells AU, Lindahl GE, Renzoni EA (2013) Mucin 5B promoter polymorphism is associated with idiopathic pulmonary fibrosis but not with development of lung fibrosis in systemic sclerosis or sarcoidosis. Thorax 68(5):436–441