Die PSMA-PET/CT (Prostataspezifisches Membranantigen-Positronenemissionstomographie/Computertomographie) ist ein bildgebendes Verfahren, bei der die emittierte Strahlung eines mit einem Radiopharmakon (Tracer) markierten Moleküls, das gegen das PSMA gerichtet ist, durch eine mit einer PET kombinierten CT dargestellt wird []. Dadurch können Prostatakrebszellen in der Prostata und in Metastasen identifiziert werden. Initial wurde das Verfahren für die Rezidivdiagnostik nach kurativ intendierter Primärtherapie der Prostata eingeführt. Heutzutage wird die Untersuchung auch für das Primärstaging bei Prostatakarzinomen mit „intermediate“ und v. a. „high risk“ verwendet, da Studien zeigten, dass die Sensitivität einem konventionellen Staging (CT von Thorax/Abdomen, Knochenszintigraphie) überlegen ist []. Falsche Befunde in der Diagnostik können jedoch zu Fehleinschätzungen führen und die Therapieplanung beeinflussen und ggf. in Behandlungsplänen mit ungünstigerer Prognose resultieren.

Trotz des Namens ist PSMA nicht prostataspezifisch: Das auch als Glutamatkarboxypeptidase II bezeichnete Transmembranprotein ist ein Enzym im Glutamat- und Folsäuremetabolismus und enkodiert alsauf dem Chromosom 11. Es wurde erstmals in der-Zelllinie identifiziert, einer Zelllinie aus einer supraklavikularen Lymphknotenmetastase eines Prostatakarzinompatienten im Jahr 1977 []. Physiologischerweise ist PSMA auf der apikalen Membran von Prostataepithelzellen der Drüsengänge exprimiert – allerdings konnten physiologische Expressionen in vielen Organen, z. B. im Bürstensaumepithel des Dünndarms, Nierengewebe und Nervenzellen nachgewiesen werden []. Gerade die Differenzierung zu Ganglien kann zu Missinterpretationen und zur Verwechslung mit präsakralen oder retroperitonealen Lymphknotenmetastasen führen. Ebenso scheint PSMA auch am Prozess der Neovaskularisation solider Tumoren oder bei entzündlichen Krankheitsbildern (z. B. M. Paget) sowie bei osteoblastischen Prozessen nach Frakturen beteiligt zu sein. Aufgrund der renalen Ausscheidung bei einigen verwendeten Tracersubstanzen ist die Beurteilung von möglichen Lokalrezidiven nach radikaler Prostatektomie ebenso erschwert ([], s. Tab.). Im Vergleich zu benignen Prostatazellen lässt sich in Prostatakrebszellen eine deutlich gesteigerte PSMA-Expression um das 100- bis 1000 fache feststellen. Hier kann eine weitere Entdifferenzierung des Tumors zu einer noch weiter gesteigerten Expression führen, sodass „high-grade“ Tumore oder Metastasen stärkere PSMA-Expressionen zeigen können – vermutlich aufgrund defekter DNA-Reparaturmechanismen mit gesteigertem Folsäurebedarf [].

Während die Produktion von 68 Ga einen 68 Ga-Generator erfordert, erfolgt die Produktion von 18 F in einem Zyklotron. Hier sind eine Produktion in großen Mengen und aufgrund der längeren Halbwertszeit ( 18 F: 110 min; 68 Ga: 68 min) auch längere Transportwege für 18 F möglich.

Für die Darstellung von PSMA-positivem Gewebe werden Moleküle mit den positronenemittierenden Radioisotopen 68-Gallium (Ga) und 18-Fluor (F) eingesetzt. Hierbei istGa-PSMA-11 seit der Erstbeschreibung 2010 der am weitesten verbreitete und am besten untersuchte Tracer []. Ursprünglich wurdenC- oderF‑Cholin-basierte Tracer eingesetzt, aufgrund der eingeschränkten Sensitivität gegenüber den PSMA-basierten Tracern hat diese Tracerklasse jedoch heutzutage nur noch einen untergeordneten Stellenwert (gepoolte Sensitivität von Läsionen: 66 %, []). Mittlerweile wurden bereits Untersuchungen mit über 20 verschiedenen PSMA-basierten Tracern publiziert, von denen viele jedoch weiterhin als experimentell gelten und noch keine weite Verbreitung in der klinischen Praxis erfuhren.

Traditionellerweise wird die Prognoseabschätzung bei lokal begrenzten oder lokal fortgeschrittenen Tumoren sowohl anhand klinischer (Serum-PSA, digitale rektale Untersuchung) als auch histopathologischer Variablen (Gleason-Grad-Gruppe bzw. ISUP-Gruppe, Tumorausdehnung nach Anzahl und Prozentsatz positiver Proben) vorgenommen. Bei metastasierten Patienten werden Ergebnisse der Bildgebung in die Prognoseabschätzung mit einbezogen. Zurzeit ist es unklar, ob eine Therapieentscheidung auf Basis der genaueren Diagnostik mittels PSMA-PET/CT zu einer Verlängerung des Gesamtüberlebens oder anderen Vorteilen in patientenrelevanten Endpunkten führt.

In der-Studie, einer Cross-over-Kohortenstudie, wurde das konventionelle Staging mittels CT und Knochenszintigraphie mit einer PSMA-PET/CT bei Patienten mit „intermediate“ und „high-risk“ (PSA-Wert ≥ 20 ng/ml, Gleason-Score 8–10, klinisches Stadium ≥ T3) verglichen. In der Gruppe der PSMA-PET/CT konnte eine gesamtheitlich um 27 % höhere diagnostische Genauigkeit verglichen mit der Gruppe der konventionellen Bildgebung für die Detektion von Metastasen festgestellt werden. Auch in der Subgruppenanalyse bestätigte sich diese Überlegenheit und zeigte eine um 32 % höhere Sensitivität auf Lymphknotenebene und 22 % bei Fernmetastasen. Ebenso war die Zahl uneindeutiger Befunde in der PSMA-PET/CT-Gruppe deutlich geringer (7 % vs. 23 %). Bei knapp 30 % wurde aufgrund des Befunds ein mittlerer oder großer Effekt auf die weitere Therapieplanung (15 % konventionelles Staging) festgestellt. Eine Studie von Roach et al. [] stellte fest, dass die Ergebnisse einer PSMA-PET/CT in insgesamt 51 % der Fälle die zuvor geplante Therapieentscheidung änderte – in 21 % bei Patienten im Primärstaging und in 62 % bei Patienten in der Rezidivdiagnostik. Die PSMA-PET/CT stellte in 38 % der Fälle eine oligometastatische Situation (≤ 3 Metastasen) fest. Auch andere Studien zeigten ähnliche Ergebnisse, v. a. für die Rezidivdiagnostik. Die Sensitivität im Vergleich zur CT wurde auch prospektiv mit histopathologischen Befunden kontrolliert und war bei der PSMA-PET/CT um 18 % höher (83 % vs. 65 %, []). Die Knochenszintigraphie war bis vor kurzem die am weitesten verbreitete Methode zur Detektion von Knochenmetastasen – v. a. auch aufgrund der breiten Verfügbarkeit und der geringen Kosten. Sie kann Knochenmetastasen mit guter Sensitivität, allerdings mit eingeschränkter Spezifität nachweisen, da zwischen entzündlichen und osteoblastischen Prozessen nicht differenziert werden kann. Darüber hinaus beträgt die positive Rate nur 5 %, wenn der PSA-Wert < 7 ng/ml liegt [].

Die PSMA-PET/CT war in den vergangenen 10 Jahren ein fester Bestandteil der Rezidivdiagnostik bei Prostatakarzinompatienten. Trotz kurativ intendierter Primärtherapie mittels radikaler Prostatektomie oder Radiotherapie entwickelt ein Anteil an Patienten ein biochemisches Rezidiv, definiert durch einen steigenden PSA-Wert. Eine konventionelle Bildgebung mittels Computertomographie oder Knochenszintigraphie, v. a. im niedrigen PSA-Bereich, hat nur eine geringe Sensitivität in der Ausbreitungsbeurteilung. Daher empfehlen die EAU-Leitlinien eine PSMA-PET/CT bei einem PSA-Wert von > 0,2 ng/ml nach kurativer Prostatektomie. Studien zeigten, dass die Sensitivität der PSMA-PET/CT bei steigendem PSA-Wert zunimmt. Eine Metaanalyse aus 37 Artikeln mit 4790 Patienten zeigte, dass im Bereich zwischen 0,2 und 0,49 ng/ml die Sensitivität der PSMA-PET/CT bei ca. 45 % liegt, mit verbesserten Detektionsraten bei steigenden Werten (0,0–0,19 ng/ml: 33 % [16–51 %]; 0,2–0,49 ng/ml: 45 % [39–52 %]; 0,5–0,99 ng/ml: 59 % [50–68 %]; 1,0–1,99 ng/ml: 75 % [66–84 %]; > 2 ng/ml: 95 % [92–97 %]), annähernd unabhängig vom Gleason-Score in der histopathologischen Aufarbeitung nach Prostatektomie (Gleason-Score ≤ 7: 72 % [58–84 %], Gleason-Score ≥ 8: 80 % [70–89 %], []).

Falsche Befunde im Primärstaging

Diese Tumoren neigen dazu, aufgrund unterschiedlicher zugrunde liegender Tumorbiologie, aggressiver zu sein als die meisten Adenokarzinome: Neuroendokrine und duktale Tumoren teilen Signalwege mit PSMA-Expression (wie den PI3K-AKT -Signalweg), aber negative PSMA-PET-Befunde deuten darauf hin, dass andere, unbekannte Faktoren zu einer geringen Aufnahme des PSMA-Liganden beitragen. Eine FDG-PET könnte diese Tumoren nachweisen, allerdings sind Daten, die PSMA-PET mit FDG-PET für lokalisiertes Prostatakarzinom vergleichen, äußerst begrenzt [ 16 ]. Ähnliche Ergebnisse zeigen sich für 18F‑DCFPyl als Tracer für die Sensitivität (OSPREY-Trial-Sensitivität: 98 % [95 %-KI: 0,94–0,99], [ 17 ]). Bei einer PSMA-aviden Läsion in der PSMA-PET/CT ist also die Wahrscheinlichkeit einer Prostatakrebsläsion relativ hoch. Bei unauffälligem PSMA-PET/CT können allerdings abhängig vom Tumorstadium ca. 20 % der Patienten positive Lymphkoten in der Histologie aufweisen. Eine negative PSMA-PET/CT sollte also eine Lymphadenektomie v. a. im Hochrisikobereich nicht ersetzen.

Falsche positive Befunde sind zumeist eine Folge von Missinterpretationen physiologischer Anreicherungen an typischen oder untypischen Stellen. Die Rate an falsch-positiven Befunden kommt bei erfahrenen Befundern in ca. 10 % der Fälle für 68Ga-PSMA-11 vor. Bei Persistenz der PSA-Werte postoperativ sollte allerdings eine weitere PSMA-gesteuerte Bildgebung durchgeführt werden, da auch eine falsch-negative Lymphadenektomie in einzelnen Fällen vorkommen kann.

Der Grund für falsch-negative Befunde in der PSMA-PET/CT liegt zumeist an der Größe der Lymphknoten unterhalb der Detektionsgrenze für PET/CT. In einer Post-hoc-Analyse der Arbeit von Hope et al. wurden übersehene Lymphknoten als kleiner als 1,0 oder 0,5 cm beschrieben. Maurer et al. konnten in einer Arbeit mit einer Sensitivität und Spezifität von 66 und 99 % eine minimale Größe detektierbarer Lymphknoten mit 3 mm feststellen [21].

Patienten mit Mikrometastasen können eine bessere Prognose haben als jene, bei denen in einer Bildgebung bereits suspekte Absiedelungen zur Darstellung kamen. Solche Patienten zeigen evtl. einen Benefit von einer radikalen Prostatektomie. Die radikale Prostatektomie bei metastasierten Patienten gilt aktuell weiterhin als experimentell, und positive pelvine Lymphknoten zum Zeitpunkt der Operation erhöhen das Risiko für ein Rezidiv deutlich. Eine multimodale Therapiestrategie mit kombinierter Radiatio und Androgendeprivationstherapie ist allerdings seit dem STAMPEDE-Trial bereits der empfehlenswerte Behandlungsweg, da die Patienten im Behandlungsarm mit der Radiatio ein verbessertes Gesamtüberleben zeigten (HR: 0,68, 95 %-KI: 0,52–0,90, p = 0,007). 65 % der Männer mit neu diagnostiziertem Prostatakarzinom und Absiedelungen in einigen Lymphknoten oder Knochen (≤ 3 ossäre SBL und/oder M1a), die eine kombinierte Radiatio mit ADT erhielten, waren nach 5 Jahren noch am Leben, verglichen zu 53 % der Patienten, die keine zusätzliche Strahlentherapie erhalten hatten. Der Benefit war jedoch beschränkt auf jene Patienten, die, entsprechend den CHAARTED-Kriterien, eine Metastasierung mit „low-volume" aufzeigten. Dieser Behandlungsalgorithmus ist neuer „standard of care". Die Ausbreitungsdiagnostik in der STAMPEDE-Studie erfolgte ausschließlich mittels konventioneller Bildgebung – was in vielen Fällen einem positiven PSMA-PET/CT-Befund entsprochen hätte [22]. Ob jedoch eine Operation als lokale Therapiemaßnahme der Strahlentherapie unter- oder sogar überlegen ist, kann derzeit nicht anhand prospektiver Evidenz belegt werden.

Ein falsch-positiver Befund in der PSMA-PET/CT könnte also zu einer Veränderung des Therapieplans mit ursprünglichem kurativem zu einem palliativen Therapieziel führen. Ein Wechsel des Therapieplans auf Grundlage der PSMA-PET/CT sollte äußerst vorsichtig erfolgen und die Bildgebung nur in Grenzfällen oder bei unklaren Befunden zur Präzisierung des Stadiums angewendet werden. Hier ist eine Neudefinierung des oligometastasiertem Stadiums notwendig, da die Einteilung nach den CHAARTED-Kriterien als antiquiert beurteilt werden muss. Unter Berücksichtigung der Studienergebnisse an oligometastasierten Patienten würde eine Behandlung mit kurativem Ziel als Folge falsch-negativer PSMA-PET/CT-Ergebnisse keine Übertherapie darstellen. Der Benefit im Gesamtüberleben für die Bestrahlung wurde signifikant gezeigt. Welcher Patient am meisten von einem kurativen Therapieplan profitiert, ist aktuell jedoch nicht definiert.