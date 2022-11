Erratum zu: Neues aus der Steinmetaphylaxe

Erschienen in: Urologie in der Praxis

Erratum zu:

Urol. Prax. 2022

Die Originalversion des Beitrags enthielt leider einen Fehler in den Referenzen. Referenz 13 soll wie folgt lauten: Annual Urological Congres of the Swiss Society of Urology, Abstract number P039. Der Originalbeitrag wurde korrigiert.

