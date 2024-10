Entwicklungen in der Katathym Imaginativen Psychotherapie unter besonderer Berücksichtigung neuerer körperbezogener Konzepte

Das Verständnis der therapeutischen Beziehung – Intersubjektivität und Selbstpsychologie

1989 ) anfänglich den Imaginationen noch eine starke eigenständige therapeutische Wirkung zu, die durch die Kraft symbolischer Prozesse im Rahmen therapeutisch begleiteter Imaginationen entsteht, hat sich zunehmend die Auffassung vom Primat der therapeutischen Beziehung mit ihrem komplexen Übertragungs-Gegenübertragungsgeschehen als mächtigster Wirkfaktor der therapeutisch induzierten Veränderung herauskristallisiert. Die noch von Leuner mit der „Tauchermetapher“ beschriebene therapeutische Beziehung, in der der Therapeut auf dem Boot sitzt und mit seinem Patienten – der in die Tiefen seines Unbewussten allein abtaucht – über eine Art Telefon und einem Seil verbunden ist, wurde zuletzt von Brömmel ( 2023 ) grundlegend verändert. So bleibt in dieser Metapher der Therapeut heute nicht mehr „trocken“, sondern taucht auch unter und wird „nass“, das Boot kann gelegentlich gehörig ins Wanken kommen, bis vielleicht wieder beide Beteiligte im Boot sitzen und sich Gedanken machen. Diese weiterentwickelte Tauchermetapher bringt die intersubjektive Wende mit der grundlegenden Änderung der Konzeption der therapeutischen Beziehung zum Ausdruck. In der psychoanalytischen Theorienbildung ist das traditionelle hierarchische Beziehungsverständnis von wissender Therapeut:in und unwissender Patient:in mit der Entwicklung der relationalen Psychoanalyse (Mitchell 1988 ) und dem intersubjektiven Ansatz von der Vorstellung eines „therapeutischen Paares“ abgelöst worden, wo beide Teile gleichermaßen am Geschehen beteiligt sind. Dies ermöglicht einen Prozess auf der Ebene eines intersubjektiven Zusammenspiels, in dem Patient:in und Therapeut:in nach Verstehen und Veränderung suchen. Intersubjektivität fasst also die therapeutische Beziehung als zwischenmenschliche Begegnung von zwei Subjekten auf, die sich nicht nur auf der bewussten, sondern auch auf der unbewussten Ebene wechselseitig beeinflussen. Dementsprechend werden Übertragungsprozesse nun als dynamische Einheit von Übertragungen und Gegenübertragungen von beiden Beteiligten aufgefasst. Ermann ( 2021 ) spricht von einer kaum noch unterscheidbare Übertragungsmatrix. Dies spiegelt auch die Erkenntnisse der Säuglings- und Bindungsforschung wieder, die aufzeigen konnte, wie Selbst- und Interaktionsregulierung unauflösbar miteinander verschränkt sind. Dadurch wird auch ein Verständnis dafür geschaffen, wie früheste Beziehungserfahrungen im interaktionellen Feld der aktuellen therapeutischen Beziehung wiederbelebt und auf einer impliziten Ebene wirksam werden. 2023 ; Brunner-Karré 2020 ; Ullmann 2012 ; W. Dieter 2006 ). In der katathym imaginativen Psychotherapie, in der der kommunikative Austausch wesentlich von der bildhaft-symbolischen Ebene mitgetragen wird, hat sich der intersubjektive Paradigmenwechsel nicht nur auf der verbalen Ebene, sondern auch auf die Art der Motivfindung und der therapeutischen Begleitung der imaginativen Prozesse ausgewirkt. Die Motivwahl wird als komplexer intrapsychischer Verarbeitungsprozess der Therapeut:in verstanden, in welchem das aktuelle therapeutische Geschehen in ein bildhaftes Motiv mit Symbolcharakter verdichtet wird. Die durch diese Art der Motivvorgabe angeregte Imagination bezieht nicht nur intrapsychische, sondern auch damit eng verwobene intersubjektive Besonderheiten der gegenwärtigen Therapiesituation schon auf einer vorsprachlichen Ebene ein. Die Art der therapeutischen Begleitung beinhaltet und berücksichtigt in weiterer Folge das intersubjektive Wechselspiel und ermöglicht Zugänge zu sehr frühen Beziehungserfahrungen. Affektives Erleben, Triebbedürfnisse, Kontaktbedürfnisse aus frühesten Begegnungen werden so auf der imaginativen Ebene zugänglich und können durch eine differenzierte Bearbeitung weiterentwickelt und transformiert werden (s. J. Dieter; Brunner-Karré; Ullmann; W. Dieter).

Dazu ein Beispiel: Frau B., 35a alt, ist wegen ihres Bluthochdrucks in Psychotherapie. Sie ist eine Getriebene, wie sie selber meint: In ihrer Arbeitswelt im Finanzsektor arbeitet sie grundsätzlich zu viel, macht keine Pausen, ist überangepasst und kann sich von diesem Verhalten schwer distanzieren. Dies kennt sie auch aus anderen Lebensbereichen. Das große Kontrollbedürfnis, die hohe Leistungsbereitschaft, die erheblichen Über-Ich-Anforderungen haben sich auf der Basis von emotional eher vernachlässigenden, kaum Geborgenheit – dafür aber strenge Regeln gebenden frühen Beziehungserfahrungen entwickelt.

Als die Patientin wieder einmal ganz abgehetzt und außer Atem in die Therapie kommt und von ihrem stressigen Tag erzählt, kommt in mir ein großes Bedürfnis auf, ihr Ruhe zu ermöglichen und die vielen Anforderungen an sie einmal gut sein zu lassen. Mit der Motivvorgabe „Stellen Sie sich einmal vor, Sie lassen sich in einem See treiben“ leite ich eine Imagination ein. Spontan taucht bei der Patientin ein Gebirgssee auf, das Wasser ist sehr klar, man kann auf dem Grund Sand und Steine sehen. Frau B. ist bewegt von der Schönheit der Natur, es ist Sommer, der Himmel wolkenlos und sie schwimmt zuerst in dem See um sich dann auf den Rücken zu legen und treiben zu lassen. Das ist angenehm und ungewohnt. Der Körper spürt sich ganz leicht an, die Ohren sind unter Wasser und so hört man auch die Unterwassergeräusche. Sie fühlt sich ganz schwerelos. Im Körperinneren fühlt sie sich losgelöst, warm, leicht, mühelos. Alles fühlt sich angenehm an.

Im emotionalen Nachschwingen dieser Imagination hebt sie besonders hervor, wie schön und besonders es ist, sich treiben zu lassen und trotzdem (sic!) ein sicheres Gefühl zu haben. Das tragende Element, das der Patientin von ihren früheren Beziehungspersonen nicht vertraut ist, stellt sich hier über die feinfühlige und resonante Begleitung der Imagination durch die Therapeutin ein. Dies ermöglicht einen Prozess der Verinnerlichung der aktuellen therapeutischen Beziehungserfahrung, die im Gegensatz zu fehlenden beruhigenden Erlebnissen der frühen Kindheit stehen. Dies fördert die Entwicklung der bisher nur ungenügend ausgebildeten Fähigkeit zur Selbstberuhigung und ermöglicht die damit einhergehende Verbesserung der Regulationsfähigkeit psychovegetativer Funktionen – immerhin leidet die Patientin unter Bluthochdruck.