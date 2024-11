Die Phänomenologie als mögliche gemeinsame Grundlage des Humanistischen Clusters

Einleitung: Humanistische Verfahren und die Phänomenologie

Die humanistische Psychotherapie in Österreich mit ihren acht gesetzlich anerkannten Therapiemethoden steht in der Gegenwart rund um die Novellierung des Psychotherapiegesetzes sowie vor dem Hintergrund einer seit den 2000er-Jahren anhaltenden Akademisierung des Feldes vor einigen Herausforderungen. Der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) zählt in einer aktuellen Informationsbroschüre zur Psychotherapie zum humanistischen Cluster: Existenzanalyse (E), Existenzanalyse und Logotherapie (EL), Gestalttheoretische Psychotherapie (GTP), Integrative Gestalttherapie (IG), Integrative Therapie (IT), Klientenzentrierte Psychotherapie (KP), Personzentrierte Psychotherapie (PZ) sowie Psychodrama (PD). Mit unserem Beitrag möchten wir einige Ideen zu einer metatheoretischen Rahmung des humanistischen Clusters und seiner Vielfalt an Methoden und Therapiestilen einbringen. Unser Anliegen ist es zu zeigen, dass sich die philosophische Phänomenologie und phänomenologische Psychopathologie als methodenübergreifende Theorien besonders angesichts der historischen Verwurzelung der humanistischen Therapieverfahren eignen. Für ein solches Vorhaben gilt es einleitend, einige Eckpunkte der aktuellen Situation der humanistischen Psychotherapie in Österreich zu umreißen.

Als erster Eckpunkt sei zunächst das Feld „humanistischer Psychotherapie“, wie es jüngst der Gesetzgeber vorsieht, umrissen. Aktuell gehören zu ihr acht Methoden mit 18 Ausbildungseinrichtungen. Laut Erläuterung zum ersten Entwurf des Psychotherapiegesetzes zählen sich 39,4 % aller Psychotherapeut:innen zu einer humanistischen Methode (Stand 31.12.2021), 44,6 % aller Ausbildungskandidat:innen sind in diesem Cluster zu verorten (Stand 01.06.2022). 1

Koordinationsstelle Psychotherapieforschung , vom Gesundheitsministerium an der Gesundheit Österreich GmbH eingerichtet, einen Rahmen hierfür, etwa durch den Leitfaden Praxisorientierte Psychotherapieforschung (Rieß 2018 ). Seit 2022 organisiert diese auch regelmäßige Workshops, um im humanistischen Cluster eine übergreifende Identitätsbildung als Grundlage für gemeinsames Forschen anzuregen. Ein weiterer Eckpunkt des Rahmens findet sich in den Erläuterungen zum Psychotherapiegesetz, im Feld der Psychotherapie „ein verfahrensübergreifendes Selbstverständnis von wissenschaftlich fundierter Psychotherapie [zu] fördern“. 2 Seit 2012 bietet die, vom Gesundheitsministerium an der Gesundheit Österreich GmbH eingerichtet, einen Rahmen hierfür, etwa durch den(Rieß). Seit 2022 organisiert diese auch regelmäßige Workshops, um im humanistischen Cluster eine übergreifende Identitätsbildung als Grundlage für gemeinsames Forschen anzuregen.

2023 ) bildet einen relevanten Eckpunkt, da sie wie eine Drohkulisse für die humanistische Psychotherapie in Österreich erscheint: Während in den 1990ern die Gesprächstherapie „besonders stark an den Universitäten vertreten war“ (Kriz 2023 , S. 73) und auch einen nennenswerten Anteil an Forschungsprogrammen hatte, kam es seither in Deutschland zu einer „ruinösen Verdrängung der Humanistischen Psychotherapie“ (ebd.). Gegen den Widerstand aus der wissenschaftlichen Community wurde ihr sowohl die Zulassung als wissenschaftlich anerkanntes Verfahren entzogen, als auch die Zulassung als Approbationsausbildung. Kriz beschreibt dies als „Blockierung“, ja „Eliminierung“ der Humanistischen Psychotherapie (ebd. S. 73, 76). Auch die Situation der humanistischen Psychotherapie in Deutschland (Kriz) bildet einen relevanten Eckpunkt, da sie wie eine Drohkulisse für die humanistische Psychotherapie in Österreich erscheint: Während in den 1990ern die Gesprächstherapie „besonders stark an den Universitäten vertreten war“ (Kriz, S. 73) und auch einen nennenswerten Anteil an Forschungsprogrammen hatte, kam es seither in Deutschland zu einer „ruinösen Verdrängung der Humanistischen Psychotherapie“ (ebd.). Gegen den Widerstand aus der wissenschaftlichen Community wurde ihr sowohl die Zulassung als wissenschaftlich anerkanntes Verfahren entzogen, als auch die Zulassung als Approbationsausbildung. Kriz beschreibt dies als „Blockierung“, ja „Eliminierung“ der Humanistischen Psychotherapie (ebd. S. 73, 76).

2024 ). 2023 , S. 79). Inzwischen gibt es jedoch eine breite Unterstützung für die Anerkennung und Reintegration der humanistischen Psychotherapie in die deutsche Psychotherapie-Landschaft – zuletzt veröffentlichten Michael Buchholz und Jürgen Kriz einen von bislang 158 deutschen Professor:innen unterstützten „Weckruf“, in dem die Einseitigkeit des reduktiven biomedizinischen Blicks kritisiert wird (vgl. Weier). 3 Er fordert eine größere Breite der Therapieverfahren und Forschungsansätze, die sich nicht nur auf RCT-Studien beschränken dürfen (Kriz, S. 79).

2022 , 2023 ) vor, für eine clusterspezifische Kooperation die Phänomenologie als „einheitsstiftenden Ansatz in Erwägung zu ziehen“ (Stefan und Höfner 2023 , S. 48). Sie verweisen auf gemeinsame Wurzeln der humanistischen Methoden in der Existenzphilosophie und der Phänomenologie des 20. Jahrhunderts (ebd.). So sind Frankls Logotherapie und Längles Existenzanalyse in der Phänomenologie Husserls, Heideggers und Schelers verwurzelt (Gritschneder 2005 ; Längle 2007 ), ebenso Gendlins „Focusing-orientierte Psychotherapie“ (Gendlin 2018 ). Die Integrative Gestalttherapie (Nausner 2018 a, b) oder die Integrative Therapie nach Hilarion Petzold (Petzold 2011 ) nehmen zudem auch bei Merleau-Ponty wichtige Anleihen. Schließlich haben auch Bubers Dialogphilosophie, Goldsteins Organismustheorie und Lewins Feldtheorie die humanistische Tradition übergreifend geprägt (siehe Hutterer 2011 ; Längle 2011 ; Petzold 2011 ; Stemberger 2011 ; Wiltschko 2011 ; Stumm 2011 ). Nach ihrem Verständnis bietet diese ein Menschenbild und einen epistemologischen Ansatz, der „ein Gegengewicht und eine Ergänzung zum eher objektivistischen naturwissenschaftlichen Zugang zum Menschen“ (Stefan und Höfner 2023 , S. 59) bilden kann. Die Situation in Deutschland sorgt auch im humanistischen Cluster in Österreich für Sorgen und Bedenken. Die hiesigen Bemühungen etwa im Rahmen der GÖG Initiative können auch als eine Verteidigung der Vielfalt der Psychotherapiemethoden in Österreich verstanden werden. Ein gemeinsames, methodenübergreifendes und kooperatives Forschen soll die Abwehr gegen ähnliche Gegenkräfte in Österreich stärken – so der Anspruch. Vor diesem Hintergrund schlugen bereits Stefan und Höfner () vor, für eine clusterspezifische Kooperation die Phänomenologie als „einheitsstiftenden Ansatz in Erwägung zu ziehen“ (Stefan und Höfner, S. 48). Sie verweisen auf gemeinsame Wurzeln der humanistischen Methoden in der Existenzphilosophie und der Phänomenologie des 20. Jahrhunderts (ebd.). So sind Frankls Logotherapie und Längles Existenzanalyse in der Phänomenologie Husserls, Heideggers und Schelers verwurzelt (Gritschneder; Längle), ebenso Gendlins „Focusing-orientierte Psychotherapie“ (Gendlin). Die Integrative Gestalttherapie (Nausnera, b) oder die Integrative Therapie nach Hilarion Petzold (Petzold) nehmen zudem auch bei Merleau-Ponty wichtige Anleihen. Schließlich haben auch Bubers Dialogphilosophie, Goldsteins Organismustheorie und Lewins Feldtheorie die humanistische Tradition übergreifend geprägt (siehe Hutterer; Längle; Petzold; Stemberger; Wiltschko; Stumm). Nach ihrem Verständnis bietet diese ein Menschenbild und einen epistemologischen Ansatz, der „ein Gegengewicht und eine Ergänzung zum eher objektivistischen naturwissenschaftlichen Zugang zum Menschen“ (Stefan und Höfner, S. 59) bilden kann.

2023 ; Fuchs 2023 ; Stanghellini et al. 2019 ). Ein solcher metatheoretischer Rahmen soll die Grundlage für eine verbindende Identität, Theoriebildung und empirische Forschung schaffen, ohne die Vielfalt der Therapiestile und Identitäten „imperialistisch“ zu nivellieren. Konkret lautet unsere These, dass die philosophische Phänomenologie bzw. die phänomenologische Psychopathologie aufgrund der genannten Verwurzelung der zahlreichen Therapieverfahren in der phänomenologischen Tradition einen implizit bereits bestehenden philosophischen Boden weiter kultivieren und auf diese Weise zu einer Integration beitragen kann, ohne Differenzen und Eigenheiten der Therapiestile zu nivellieren – deswegen auch der Fokus auf die Metatheorie bzw. die philosophischen Grundlagen. Eine konkrete Veranschaulichung eines solchen Vorhabens findet sich etwa im Beitrag von Schmidsberger, Mayerl und Nausner zur Integrativen Gestalttherapie in dieser Ausgabe. Diesen Vorschlag von Stefan und Höfner wollen wir im Folgenden unterstützen und vertiefen. Da die Phänomenologie im 20. Jahrhundert eine umfassende Tradition der Auseinandersetzung mit Psychopathologie, Psychiatrie, Psychologie und Psychoanalyse vorzuweisen hat, möchten wir dabei insbesondere die Phänomenologische Psychopathologie in den Vordergrund rücken (Fuchs und Thoma; Fuchs; Stanghellini et al.). Ein solcher metatheoretischer Rahmen soll die Grundlage für eine verbindende Identität, Theoriebildung und empirische Forschung schaffen, ohne die Vielfalt der Therapiestile und Identitäten „imperialistisch“ zu nivellieren. Konkret lautet unsere These, dass die philosophische Phänomenologie bzw. die phänomenologische Psychopathologie aufgrund der genannten Verwurzelung der zahlreichen Therapieverfahren in der phänomenologischen Tradition einen implizit bereits bestehenden philosophischen Boden weiter kultivieren und auf diese Weise zu einer Integration beitragen kann, ohne Differenzen und Eigenheiten der Therapiestile zu nivellieren – deswegen auch der Fokus auf die Metatheorie bzw. die philosophischen Grundlagen. Eine konkrete Veranschaulichung eines solchen Vorhabens findet sich etwa im Beitrag von Schmidsberger, Mayerl und Nausner zur Integrativen Gestalttherapie in dieser Ausgabe.

Zunächst werden wir auf die Mehrdeutigkeit des Begriffes „Phänomenologie“ eingehen, die sowohl für begriffliche als auch für konzeptuelle Ungenauigkeiten sorgt (Abschn. 2). Dann stellen wir die Phänomenologische Psychopathologie und ihr Verständnis psychischer Erkrankungen in Grundzügen vor (Abschn. 3). Vor diesem Hintergrund umreißen wir mehrere Strategien und Wege, wie die Phänomenologie zur Theorie und Praxis der Psychotherapie beitragen kann (Abschn. 4).