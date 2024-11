Zur Aktualisierung der Integrativen Gestalttherapie

Precarious Life

Im Gegenwartsdiskurs einer (ethisch-politischen) Vulnerabilitätstheorie (Mackenzie et al.; Huth; Boublil; Huth und Thonhauser; Schmidsberger) sind die Ausführungen zum Leib eingebettet in eine Auseinandersetzung mit einer vorgängigen Relationalität: „Hence, precariousness as a generalized condition relies on a conception of the body as fundamentally dependent on, and conditioned by a sustained and sustainable world“ (Butler, S. 34). Der menschliche Leib wird fundamental als angewiesen auf Andere sowie auf soziale Institutionen angesehen. Die US-amerikanische Philosophin Judith Butler hat in jenem Diskurs eine Schlüsselrolle inne. Zahlreiche philosophische Autor*innen beziehen sich insbesondere auf ihre Werke(Butler) und(Butler), auch zahlreiche phänomenologische Arbeiten knüpfen hieran an. Ihnen gemeinsam ist der Gedanke, dass unser Leib nicht in erster Liniemein Leib ist, der Leib eines autonomen, selbstständigen und unverletzbaren Selbst, das als „fertiges Individuum“ mit Anderen in Kontakt tritt und sich mit ihnen vergemeinschaftet (Huth und Thonhauser, S. 538). Vielmehr ist unser leibliches Selbst in einem Mit-Sein mit Anderen verankert. Unsere Individualität, unser leibliches Selbst-Sein wird fundiert von der Sozialität, von einem vorgängigen Bezogen-Sein auf Andere. Dies drückt sich in Beschreibungen wie einem Ausgesetzt-Sein, einem Angewiesen-Sein oder der Interdependenz aus: „Vulnerability is relational in the sense that it always presupposes my openness and exposure to the world and to others.“ (Boubil, S. 184) Solche Relationalität ist bei Butler konzeptuell eingebettet in soziale und politische Institutionen, Normen sowie in institutionalisierte Formen der Anerkennung – welche Bevölkerungsgruppen bekommen Rechte, welche Bevölkerungsgruppen werden von institutionalisierter Anerkennung ausgeschlossen. Ansätze wie jener von Butler eignen sich für die psychotherapeutische Theoriebildung aus mehreren Gründen: Zahlreiche Phänomenolog*innen schließen an ihren Impuls an, den Leib in seiner Sozialität politisch neu zu denken (Butler, S. 52). Dies erlaubt auch eine Wiederbelebung des politischen Impetus, den es in der Gestalttherapie immer gab – unter modernen Vorzeichen.