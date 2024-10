Beziehung, Konflikt und Struktur

Bewegung wird in der KBT sowohl als äußere als auch als innere Bewegung und als lebensgeschichtliche Bewegung im Sinne des „auf dem Weg Seins“ verstanden. Konzentratives Wahrnehmen der Bewegung beschreibt eine erfahrbereite Haltung gleichschwebender Aufmerksamkeit (Stippler-Korp; Anders und Hochgerner). Bewegung und Wahrnehmung sind miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Dieses Zusammenspiel von Bewegung und Wahrnehmung „kinaesthetischer Gestaltkreis“ wurde 1940 von Victor von Weizsäcker beschrieben. Jean Piaget führte 1947 aus, wie sich aus diesem kinaesthetischen Gestaltkreis auf der Vorstufe der sensumotorischen Intelligenz begriffliches Denken und Sprechen in gegenseitiger Wechselwirkung entwickeln (verbaler Gestaltkreis). Helmuth Stolze () verknüpfte diese beiden Gestaltkreise zum Gestaltkreis des Begreifens. Begreifen besteht also in der Verbindung von Wahrnehmen, Bewegen, Denken und Sprechen. Das heißt: Das, was ich erlebe, begreife ich durch die Versprachlichung im Denken und Sprechen. Das, was ich denke und spreche, bewegt mich und führt zu Bewegung und dadurch wiederum zum Begreifen (Stippler-Korp).

Kierein () hält fest, dass Diagnostik „ein zentraler Bestandteil jeder psychotherapeutischen Intervention, sowohl zu Beginn einer Therapie als auch während des Verlaufs und am Ende“ ist. Ebenso wird im neuen Psychotherapiegesetz Diagnostik explizit als Aufgabe genannt. Gemeint ist damit die Diagnose einer psychischen Erkrankung nach ICD-10 oder DSM-IV 1 . Diese ist notwendig für die Verrechnung mit Krankenkassen, sie ist quasi die Grundlage für das Zustandekommen der Psychotherapie als Krankenbehandlung. Diese Klassifikation bietet aber kein Erklärungsmodell für die Entstehung der Symptome und bietet damit kaum Anhaltspunkte für die Erstellung einer konkreten Behandlungsplanung, hierfür braucht es die methodenspezifische Diagnostik (Stippler-Korp). Für die KBT als tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapiemethode liegt der Schwerpunkt, so wie bei den anderen Schulen dieses Clusters, auf dem dynamisch Unbewussten (Löffler-Stastka und Horvath). Bereits seit ihrer Anerkennung als Psychotherapiemethode orientiert sich die KBT hierbei an der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD), die mittlerweile in der 3. Fassung vorliegt (Arbeitskreis OPD). Das Ziel der OPD ist die operationalisierte Erfassung psychoanalytischer Konzepte (Übertragung, Gegenübertragung, Konflikt, Struktur, Abwehr) als Basis der Therapieplanung. Diese grundlegenden psychodynamischen Konzepte werden in drei Achsen erfasst (Arbeitskreis OPD): Beziehung, Konflikt und Struktur. Die Achseumfasst die Identifizierung des repetitiven dysfunktionalen Beziehungsmusters sowie relevante Aspekte des Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehens. Die Achsegründet in der psychoanalytischen Konflikttheorie und beschreibt sieben mögliche biografisch repetitiv-motivationale Konfliktthemen, die aus Entwicklungsaufgaben entstehen. Die Achseumfasst basale Fähigkeiten und Dispositionen, das „Grundgerüst der Persönlichkeit“. Diese strukturellen Fähigkeiten werden in fünf Dimensionen gegliedert: Wahrnehmung, Steuerung, Abwehr, Kommunikation und Bindung.

Der Kernaffekt des Konflikts Kontrolle vs. Unterwerfung (K2) ist die unerträgliche Hilflosigkeit, die unbedingt abgewehrt werden muss und in der Gegenübertragung spürbar wird. Dazu passt das interpersonelle Verhalten von Frau P, das von Passivität geprägt ist. Frau P überlässt sich quasi den anderen, ordnet sich im Übermaß unter, überlässt anderen die Kontrolle. Den biografischen Hintergrund liefert dafür das sehr autoritäre Elternhaus, das Gefühl den Wünschen und Anforderungen der Eltern immer wieder hilflos ausgeliefert zu sein, nur unzureichende Erfahrung von Selbstwirksamkeit in der Kindheit. Aktuell kann die Mutterschaft als Auslösesituation angenommen werden – Frau P gibt an, sich ausgeliefert zu fühlen, es gehe nicht mehr um sie, sie könne nicht mehr selbst entscheiden, sondern müsse sich nach den (willkürlichen, für sie unvorhersehbaren) Bedürfnissen des Sohnes richten. Auch die Tatsache, dass sie die Tätigkeit in der Bank als stabilisierend erlebt, kann vor diesem Hintergrund verstanden werden: hier gibt es klare Anforderungen, die sie erfüllen kann.

Beispiele für KBT-Angebote passend zu den zentralen Themen

Die Konfliktthemen sowie die repetitiv-dysfunktionalen Beziehungsmuster können direkt mit KBT-Angeboten aufgegriffen werden. Exemplarisch werden nun drei Angebote bzw. drei Therapiesitzungen aus dem Prozess mit Frau P beschrieben.

Angebot ‚Platz gestalten bzw. wählen': Die Therapeutin lädt Frau P, die zu Beginn der Stunde von großer Erschöpfung und körperlichen Schmerzen berichtet, ein, sich im Therapieraum einen möglichst feinen Platz für die heutige Stunde einzurichten. Sie dürfe dabei alles nutzen, was es im Raum gibt. Frau P fällt dies schwer, sie schaut sich unsicher im Raum um, gibt an, es sei eh ganz fein am Stuhl. Hier zeigt sich die dem Konfliktthema Kontrolle vs. Unterwerfung typische Beziehungsdynamik: Die Patientin ist fügsam, aber passiv in einem Ausmaß, das die therapeutische Arbeit erschwert (Arbeitskreis OPD) Dieses „eh ganz fein" gestaltet sich auf folgende Weise: Frau P sitzt ohne sich anzulehnen. Die Füße sind so aufgestellt, dass nur die Zehen und Fußballen am Boden sind. Die Arme sind um den Körper geschlungen. Die Therapeutin geht ein Stück auf das Interaktionsangebot der Patientin ein und gestaltet daraufhin im Raum drei Plätze für die Patientin: einen Platz mit vielen Decken und Kissen in der Ecke gegenüber, einen Hocker an der Wand und einen Platz beim Fenster mit Pezzi-Ball. Dann lädt sie die Patientin ein, aufzustehen um die drei Plätze auszuprobieren und wahrzunehmen, welche Unterschiede sie zwischen den Plätzen erfahren könne. Frau P stimmt zu. Sie probiert als erstes den Pezzi-Ball aus, den sie als unangenehm erlebt. Sie gibt an, das Sitzen am Ball sei anstrengend und verstärke ihre Unruhe. Als nächstes probiert sie den Hocker an der Wand. Sie lehnt sich im Sitzen an der Wand an. Dies sei angenehm, aber kalt und auch der Hocker sei sehr hart, was sie jedoch ebenfalls als angenehm erlebe. Schließlich geht sie zum dritten Platz mit den vielen Kissen und Decken, sagt dabei noch, dass sie das Ganze nicht brauche. Und dann „kuschelt" sie sich ins Eck, versinkt förmlich in den Decken und ist selbst überrascht, wie angenehm dies sei. Zum einen fördert das Ausprobieren der verschiedenen Möglichkeiten die Selbstwahrnehmung der Patientin. Zum anderen wird vor allem in der verbalen Reflexion des Angebotes deutlich, dass sie die Kissen und Decken als angenehm erlebte. Sie hätte diese aber von selbst nicht genommen, da sie der Meinung gewesen sei, so etwas nicht zu brauchen. Sie spricht selbst an, dass sie sich auch in ihrem Alltag nicht mit der Frage auseinandersetze, was für sie „fein" sei oder was sie brauche. Im Gespräch wirkt sie beinahe beschämt, als ihr bewusst wird, wie wenig sie sich um sich selbst kümmert.

Angebot Liegen am Boden: Frau P liegt auf einer Decke am Boden am Rücken. Die Therapeutin leitet sie an, ihren eigenen Körper im Liegen wahrzunehmen. Von den Füßen bis zum Kopf sollen die Auflageflächen wahrgenommen werden. Wo gibt es Kontakt zum Boden, wo ist es möglich, den Boden zu nutzen, sich tragen zu lassen, sich auf den Boden sinken zu lassen, sich der Schwerkraft zu überlassen? Anschließend leitet die Therapeutin Frau P an, im Liegen die Auflagefläche zu verkleinern, sich quasi gegen die Schwerkraft zu wehren, den Boden möglichst wenig zu nützen und sich vor allem selbst zu halten. Im Anschluss daran soll sie sich wieder auf den Boden sinken lassen und vergleichen, wie es sich jetzt anfühle und was sich verändert habe. In der anschließenden verbalen Reflexion beschreibt Frau P, dass es einerseits sehr anstrengend gewesen sei, gegen die Schwerkraft anzukämpfen, andererseits habe sie das Gefühl gehabt, dies sei sehr vertraut, sie könne und kenne das gut. Das „sich vom Boden tragen lassen“ sei ihr zu Beginn schwergefallen, sie habe das Gefühl gehabt, sie würde das gar nicht wollen. Am Ende sei es aber angenehm gewesen. Sie sei dabei aber traurig geworden, weil ihr bewusst geworden sei, wie selten sie sich dies im Alltag selbst zugestehe. Auch hier geht es in der Reflexion wieder um die Selbstfürsorge. Im Gegensatz zu der oben beschriebenen Sitzung steht aber weniger die mangelnde Selbstwahrnehmung im Fokus, sondern der psychodynamische Konflikt wird deutlicher im Sinne ihrer Schwierigkeit sich selbst Versorgung bzw. Versorgtwerden zu erlauben. Trotz der Traurigkeit darüber ist es ihr möglich zu erkennen, dass es ihr beim Angebot gelang und sie überlegt gemeinsam mit der Therapeutin, in welchen Situationen dies im Alltag auch möglich sein könnte.

Angebot mit kurzem Stab: Die Patientin und die Therapeutin stehen einander gegenüber und halten jeweils an einem Ende gemeinsam einen kurzen Stab. Die Therapeutin entscheidet sich für ein Angebot, das direkt das Thema Kontrolle vs. Unterwerfung aufgreift. Sie erklärt zunächst der Patientin das Angebot. Sie wird langsam beginnen den Stab zu bewegen. Frau P soll den Stab weiterhin halten, so dass ihr Arm über den Stab bewegt wird und immer wieder „Stopp“ sagen. Bei „Stopp“ hält die Therapeutin inne, die Arme sinken in die Ausgangsposition zurück und dann beginnt eine neue Bewegung. Frau P versteht den Ablauf und willigt ein, dies auszuprobieren. Die Therapeutin bewegt den Stab, zuerst kleine Bewegungen, die immer größer werden, ohne dass Frau P mit ihrem „Stopp“ unterbricht. Die Therapeutin bewegt immer mehr, zieht Frau P durch den Raum, wickelt sie ein, bis diese endlich das erste Mal „Stopp“ sagt. In der Reflexion sprechen sie darüber, dass Frau P erst „Stopp“ sagte, als die Bewegung so groß wurde, dass es in ihrer Schulter unangenehm wurde und dass sie dabei Ärger auf die Therapeutin verspürte, die sie in diesem Moment als rücksichtslos erlebte. Anhand dieser konkreten Interaktion kann Frau P erkennen, dass sie die eigene Verantwortung für sich zu sorgen in diesem Moment nicht wahrgenommen hat, sondern dies von der Therapeutin erwartet hat, obwohl es eine klare anderslautende Vereinbarung gab. Die Therapeutin bietet ihr an, es nochmals zu versuchen und dabei möglichst oft „Stopp“ zu sagen. Frau P fällt dies sichtlich schwer, es dauert zu Beginn noch recht lange, bis sie schließlich immer schneller und mit zunehmender Freude „Stopp“ sagt, regelrecht Lust daran entwickelt. Die Therapeutin hat dabei die Assoziation eines kleinen Kindes, das seine Handlungsfähigkeit, seine Selbstwirksamkeit entdeckt. Im Anschluss bietet die Therapeutin der Patientin einen Rollenwechsel an. Die Patientin kann dabei die Erfahrung machen, dass es sie entlastet, dass die Therapeutin immer wieder „Stopp“ sagt – „Dann muss ich nicht überlegen, wie das für sie ist.“