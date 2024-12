„Sammlung“ als psychotherapeutische Propädeutik und therapeutische Grundhaltung

Zusammenfassung

Phänomenologisches Sehen und Hören ist kein bloßes Registrieren von Sinnesdaten, sondern ein offenes Gewahrsein und leibhaftiges Vernehmen der sich zeigenden Phänomene in ihrer Bedeutsamkeit. Dieses Vernehmen ermöglicht es im analytisch-therapeutischen Prozess, dass Menschen zu ihren je eigenen Möglichkeiten des In-der-Welt-Seins finden und damit ein selbstbestimmteres und freieres Leben führen können.

Zunächst und zumeist sind wir (Therapeut:innen wie Klient:innen) jedoch in den zahllosen Ablenkungen und Zerstreuungen des Alltags mehr ab- als anwesend und es braucht ein Innehalten und eine gewisse Bemühung, um sich aus diesen Verstrickungen zurückzuholen und zu sich selbst zu kommen. Die Wiener Schule der Daseinsanalyse legt deswegen auf die Sammlung in der therapeutischen Praxis einen besonderen Wert. Sammlung ist primär keine therapeutische Technik oder ein theoretisches Modell, sondern vielmehr eine menschliche Grundhaltung, eine immer wieder vergessene Weise da zu sein, in die wir uns zurückrufen können. Sie ist deswegen auch nicht in einer reinen Wissensvermittlung lehr- und lernbar, sondern muss durch wiederholte Übung erfahren werden. In diesem Sinne kann die Sammlung als Propädeutik für alle Psychotherapieschulen dienen, als eine Einstiegsübung, die sich auf das Sein des Menschen in seiner Ganzheit besinnt.

Gesammelt Dasein: Miteinander in schweigendem Horchen und Miteinandersprechen für das Dasein in seinen unheilvollen Beschränkungen aber eben auch in seinen offenen Möglichkeiten wach zu werden – darin liegt eine heilende Kraft.