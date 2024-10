Der Körper und das Unbewusste

In der Weiterentwicklung der Psychoanalyse können wir heute nicht von einem Unbewussten ausgehen, sondern müssen anerkennen, dass es neben dem verdrängten Unbewussten (Freud), das prozedurale Unbewusste und das intersubjektive Unbewusste gibt, jeweils mit körperlichen, semantischen und symbolischen Teilen.

Passend dazu können wir unter Körper den realen Körper, den intersubjektiv gebildeten Körper, die Körpervorstellung, das Körperselbst und Körperbild wahrnehmen und beschreiben.

„In der Psychotherapie ist der Therapeut nicht bloß Zuschauer, er interpretiert die Inszenierung nicht nur in Richtung eines möglichen verborgenen Sinns, sondern er ist am Zustandekommen der Inszenierung auch beteiligt“ (Küchenhoff, S. 156). In der Begegnung von zwei Personen, Körpern und Psychen, in ihrer zwischenleiblichen Intersubjektivität, ist vorauszusetzen, dass der:die Therapeut:in über ausführliche Selbsterfahrung im körperlich-in-Beziehung-sein verfügt. Das Wissen wie er:sie in der Beziehung interagiert, was sich in seiner:ihrer Beteiligung (un-)bewusst auf körperlicher Ebene mitteilt, welcher Grad an Einlassen möglich ist, ohne den:die Klient:in alleine zu lassen oder übergriffig zu sein, muss körperlich selbst erfahren werden. Denn: „Der Körper produziert hier eine andere Übertragung als die Seele, die psychische Erinnerung“ (Moser, S. 224). Die Ebenen des Einbezugs des Körpers in die Therapie müssen in ihrer Wirkung bekannt und in der Vielfältigkeit erlebt worden sein. Eine gute Möglichkeit dafür ist auch die Selbsterfahrung in der Gruppe, wo nicht nur der eigene Körper erlebt und wahrgenommen werden kann, sondern auch die Wirkung verschiedener anderer anwesender Personen auf mich und das gemeinsam Mögliche. „Körperübungen werden von uns angeleitet, wir machen aber auch selbst mit, denn das eigene Empfinden und Energieniveau, die eigene körperliche Resonanz auf diese spezielle Gruppe gibt diagnostische Hinweise“ (Majce-Egger, S. 87). Ohne dieses Wissen über die eigenen verkörperten Erfahrungen, das eigene Körperselbst, über eigene Regulations- und Copingstrategien kann Körperpsychotherapie nicht gelingen. Klient:innen können nur dorthin begleitet werden, wo der:die Therapeut:in bereits Erfahrungen gemacht hat.