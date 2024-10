Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen in der psychodynamischen Psychotherapie

Geschichte und Vielfalt der Teilemodelle

Teilemodelle finden Anwendung in der psychodynamischen, der verhaltenstherapeutischen, der systemischen und der humanistischen Tradition. Sie sind Landkarten für das subjektive Erleben von innerer Zerrissenheit zwischen Anteilen, wie den „zwei Seelen in der Brust“. Sie helfen zu verstehen, wie sich „Zustände“ von Menschen durch bestimmte Auslöser von einem Moment auf den anderen so verändern können, dass man meint, jemand anderen vor sich zu haben. Für die Betroffenen fühlt es sich im Nachhinein oft so an, als sei „etwas mit ihnen durchgegangen“. Das Beobachten und Beschreiben wechselnder „Zustände“ würdigt den Prozesscharakter des Lebens auch in der Psychotherapie.

Multiplizität der Psyche. Schon Platon beschrieb sie im Dialog des Sokrates mit seinem Freund Phaidros als dreigeteilt mit einem Wagenlenker, dessen Wagen von einem besonnenen und einem impulsiven Pferd gezogen wird. Augustinus gestand in seinen „Confessiones“, dass sich seine „heidnische Persönlichkeit“ auch noch nach seiner Bekehrung in nächtlichen Träumen zeigte. Im Mittelalter wurden viele unerklärliche Verhaltensänderungen als Besessenheit interpretiert, wobei manche Betroffene bewusst gegen den „Geist innerhalb der eigenen Seele“ ankämpften, bei anderen sprach er aus ihnen und bestimmte ihr Handeln, wobei später jede Erinnerung fehlte (Ellenberger 1956 ). Während Teufelsaustreibungen als „Therapie“ noch im Denken des Mittelalters wurzelten, ebneten Franz Anton Mesmer und Pierre Janet mit einem aufgeklärten Verständnis solcher „Zustände“, die wir heute als dissoziative Phänomene verstehen, den Weg zu den heutigen Formen der Hypnose (ebd.). In unserer Kultur finden sich viele Hinweise auf dieSchon Platon beschrieb sie im Dialog des Sokrates mit seinem Freund Phaidros als dreigeteilt mit einem Wagenlenker, dessen Wagen von einem besonnenen und einem impulsiven Pferd gezogen wird. Augustinus gestand in seinen „Confessiones“, dass sich seine „heidnische Persönlichkeit“ auch noch nach seiner Bekehrung in nächtlichen Träumen zeigte. Im Mittelalter wurden viele unerklärliche Verhaltensänderungen als Besessenheit interpretiert, wobei manche Betroffene bewusst gegen den „Geist innerhalb der eigenen Seele“ ankämpften, bei anderen sprach er aus ihnen und bestimmte ihr Handeln, wobei später jede Erinnerung fehlte (Ellenberger). Während Teufelsaustreibungen als „Therapie“ noch im Denken des Mittelalters wurzelten, ebneten Franz Anton Mesmer und Pierre Janet mit einem aufgeklärten Verständnis solcher „Zustände“, die wir heute als dissoziative Phänomene verstehen, den Weg zu den heutigen Formen der Hypnose (ebd.).

1987 ) mit seinem Energiemodell erstmals den Begriff der „Ich-Zustände“ (Ego-States). Mit der Ego-State-Therapie (Watkins und Watkins 2003 ; Frederick 2007 ) leistete Hypnose einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Teilemodellen. Als Weiterentwicklungen finden sich „hypnosomatische Zugänge“ (Phillips 2020 ; Zanotta 2024 ) und die „Ressourcen-Therapie“ (Emmerson 2019 ). Im Rahmen der Ich-Psychologie prägte Paul Federn (1952/) mit seinem Energiemodell erstmals den Begriff der „Ich-Zustände“ (Ego-States). Mit der(Watkins und Watkins; Frederick) leistete Hypnose einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Teilemodellen. Als Weiterentwicklungen finden sich „hypnosomatische Zugänge“ (Phillips; Zanotta) und die „Ressourcen-Therapie“ (Emmerson).