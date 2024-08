06.08.2024 | Journal Club Empfehlungen zur Gabe von Kortikosteroiden bei kritisch kranken Patient:innen mit Sepsis, ARDS und CAP verfasst von: Prim. Univ.-Prof. Dr. Walter Hasibeder Erschienen in: Anästhesie Nachrichten Einloggen, um Zugang zu erhalten

Auszug Chaudhuri D, Nei AM, Rochwerg B et al (2024) Executive summary: Guidelines on use of corticosteroids in critically ill patients with sepsis, acute respiratory distress syndrome, and community-aquired pneumonia focused update. Crit Care Med 2024(52):338–836. …