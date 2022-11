Die Nebenniere: zwischen Diagnostik, konservativer und operativer Therapie

Abb. 1 Computertomographie (nativ) eines Nebennierenadenoms rechts

Abb. 2 Computertomographie eines lokalfortgeschrittenen Nebennierenkarzinoms links mit Peritonealkarzinose ( a arterielle KM-Phase, b nativ)

Abb. 3 Computertomographie eines Phäochromozytoms links ( a arterielle KM-Phase, b nativ)

×

×

×

Nebennierenraumforderungen können je nach Größe der Raumforderung in jeder Bildgebung des Oberbauchs detektiert werden. Wenn diese Bildgebung nicht initial für die Darstellung der Nebennieren intendiert war, kann es je nach verwendeter Bildgebung erforderlich sein, ein ergänzendes Verfahren einzusetzen. Erste Aussagen können zwar in der Regel bereits mit der ersten Bildgebung getroffen werden, wie Größe und Lage und Abgrenzbarkeit zu umliegenden Strukturen und Organen. Um die Dignität der zufällig aufgefallenen Nebennierenraumforderung zu klären, ist aber häufig die initiale Bildgebung nicht adäquat. Das Diagnostikum der ersten Wahl bei der Frage nach der Dignität ist eine native Computertomographie (CT) des Oberbauchs. Hierbei wird die Dichte der Nebennierenraumforderung im CT ermittelt, und bei einer Dichte von 10 Hounsfield-Einheiten (HU) oder weniger (bedingt durch den hohen Fettanteil von Adenomen) ist von einer benignen Raumforderung auszugehen, wobei ein zusätzliches Kriterium auch die Homogenität der Raumforderung ist. Bei höheren Dichtewerten in der nativen CT müssen ggf. weitere Kriterien, wie zusätzliche Kontrastmittelphasen (3-Phasen-Kontrastmittel-CT), zur genaueren Charakterisierung hinzugezogen werden. Alternativ, insbesondere bei jüngeren Personen oder Schwangeren, kann auch eine Magnetresonanztomographie (MRT) zum Einsatz kommen. Diese wäre auch bei Patienten mit Kontraindikationen gegen eine Kontrastmittelgabe bei der CT als ergänzendes Diagnostikum zu verwenden. Hier ist am besten ein sog. „chemical shift“ MRT geeignet, um zwischen benignen und malignen Raumforderungen zu unterscheiden. Dabei wird ein definierter Signalabfall zwischen der sog. In- und Opposed-Phase als Kriterium für benigne Raumforderungen gewertet. In Abb.ist ein typisches Adenom in einer nativen CT des Oberbauchs zu sehen. Abb.undzeigen jeweils das native Bild und die arterielle KM-Phase. Abb.zeigt dabei einen Fall eines lokal fortgeschrittenen und metastasierten Nebennierenrindenkarzinoms. In Abb.findet sich ein Phäochromozytom.