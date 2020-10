Die Kosten für „orphan drugs“ – eine europäische Perspektive

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Vortrag im Rahmen des Joint Meeting 10. Österreichischer Kongress für Seltene Krankheiten, 13. Jahrestagung Politische Kindermedizin und Jahrestagung Pro Rare Austria am 08.11.2019 in Salzburg

Zusammenfassung

In hochentwickelten Gesundheitssystemen können auch hohe Kosten von Innovationen immer integriert werden. Die Konsequenzen aus der Orphanisierung in Diagnostik und Therapie verlangen aber strikte Selbstdisziplin. Beide – die hohen Kosten und die Orphanisierung – erfordern ein effektives Management und eine Abkehr von Einzelfallentscheidungen. Voraussetzung dafür sind die bereits gesetzlich festgelegten und in Entwicklung begriffenen überregionalen Versorgungsmöglichkeiten, eine völlige Transparenz bezüglich der wissenschaftlichen Evidenz und Ökonomie eines Produkts über dessen gesamten Lifecycle und eine unabhängige wissenschaftliche und ökonomische Bewertung und Beurteilung der Innovationen. Regulatorische Rahmenbedingungen, die vor allem die Interessen der Patienten in der EU in den Vordergrund rücken und auch die öffentlichen Anteile der Patentrechte berücksichtigen, werden wohl in Zukunft zu einer neuen Qualität von Partnerschaft zwischen der Industrie und den öffentlichen Gesundheitssystemen führen.