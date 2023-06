Zurück zum Zitat Rogers RG, Pauls RN, Thakar R et al (2018) An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for the assessment of sexual health of women with pelvic floor dysfunction. Neurourol Urodyn 37(4):1220–1240. https://​doi.​org/​10.​1002/​nau.​23508 CrossRefPubMed