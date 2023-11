Zusammenfassung

150 Jahre nach der Gründung der ersten Klinik für Augenheilkunde in Österreich wurde 1923 auch in Linz die erste Abteilung für Augenheilkunde im damaligen allgemeinen Krankenhaus gegründet. In den letzten 100 Jahren erfuhr die Abteilung eine sehr rasante Entwicklung bis hin zur Gründung der ersten Universitätsklinik Oberösterreichs vor wenigen Jahren. Dieser Artikel bietet einen Rückblick auf die Geschichte der Abteilung und einen Ausblick auf die Ziele und Schwerpunkte der jüngsten Universitätsklinik für Augenheilkunde in Österreich.