Auszug Am 25.10.1773 erteilte Gerard Freiherr van Swieten auf Wunsch Kaiserin Maria Theresias dem Chirurgen und Augenarzt Joseph Barth die Befugnis „… in Anbetracht seiner besitzenden besonderen Geschicklichkeit auf die Augenkrankheiten, Augenoperationen und feinere Anatomie als öffentlicher Lehrer in dieser Wissenschaft auf der hiesigen Universität“ zu unterrichten. Damit ist die Ophthalmologie das erste klinische Spezialfach, welches aus der allgemeinen „Chirurgie“ selbständig wurde. …