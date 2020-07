Wer schützt Österreichs Kinder und Jugendliche vor Tabakindustrie und -handel?

Zusammenfassung

Zum Weltnichtrauchertag 2020 ruft die WHO dazu auf, die Jugend vor der Manipulation durch die Tabak- bzw. Nikotinindustrie zu schützen. Bei der Tabakprävention haben Mittel- und Osteuropa Nachholbedarf. In Österreich wurde das Schutzalter erst 2019 auf 18 Jahre angehoben. Danach erhoben wir bei 13- bis 16-jährigen Schülern in 5 Bundesländern (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Steiermark, Wien) Konsum und Bezugsquellen von Tabak- und Nikotinprodukten. Von 95 % der Stichprobe erhielten wir auswertbare Antworten. Von 1029 Jugendliche gaben 38,4 % zu, schon mit Rauchwaren Erfahrung zu haben (41,6 % der Mädchen und 34,9 % der Jungen), wobei Tabakzigaretten am häufigsten konsumiert wurden, gefolgt von Shisha und E‑Zigaretten. Bezugsquellen sind meist Freunde, aber Mädchen benutzen häufiger auch Automaten (11,6 %), meist zum Bezug normaler Zigaretten, während Jungen verschiedene Tabak- und Nikotinprodukte und das zu 30,2 % in der Trafik kaufen. Im Vergleich zu früheren Studien ist der Anteil täglicher Raucher zwar auf 3,3 % (2,4–4,3 %) gesunken, aber der Anteil der Gelegenheitsraucher ist auf 10,1 % (8,4–12,0 %) gestiegen. Die Raucherprävalenz bei Jugendlichen liegt in Österreich noch immer über dem EU-Schnitt. Dringend nötig wären Testkäufe zur Alterskontrolle in Trafiken, die Abschaffung der Zigarettenautomaten und die Förderung des Nichtrauchens.