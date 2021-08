Zurück zum Zitat Breinbjerg A, Jørgensen CS, Frøkiær J, Tullus K, Kamperis K, Rittig S (2021) Risk factors for kidney scarring and vesicoureteral reflux in 421 children after their first acute pyelonephritis, and appraisal of international guidelines. Pediatr Nephrol. https://​doi.​org/​10.​1007/​s00467-021-05042-7. Epub ahead of print CrossRefPubMed