Zurück zum Zitat Anderzén J, Hermann JM, Samuelsson U, Charalampopoulos D, Svensson J, Skrivarhaug T, Fröhlich-Reiterer E, et al. (2020) International benchmarking in type 1 diabetes: large difference in childhood HbA1c between eight high-income countries but similar rise during adolescence—A quality registry study. Pediatr Diabetes 21(4):621–627. https://​doi.​org/​10.​1111/​pedi.​13014 CrossRefPubMed