Tattoos machen die Haut und unsere Welt bunter

Zusammenfassung

Tattoos sind nicht nur mitten in der Haut, sondern auch mitten in unserer Gesellschaft angekommen, denn jede vierte Person in Österreich hat ein oder mehrere Tattoos. Bei Tätowierungen kann es zu gesundheitlichen Problemen wie Infektionen, Fremdkörperreaktionen, allergischen Reaktionen oder auch erhöhter Photosensitivität kommen, die eine professionelle Behandlung notwendig machen können. Gemessen an der Anzahl der Tätowierungen sind diese allerdings sehr selten. Viel häufiger kommt es zu psychischen Belastungen, die durch eine Unzufriedenheit mit dem Motiv, der Form, der Stelle oder der Bedeutung des Tattoos ausgelöst werden. Hier kann eine Entfernung des Tattoos den Patient:innen dabei helfen, dass sie sich wieder wohl in ihrer Haut fühlen. Eine Tattooentfernung mit dem Laser ist aber ein langwieriger und kostenintensiver Prozess, der auch mit Nebenwirkungen und Risiken verbunden ist. Die Patient:innen sollten gut auf diesen Prozess vorbereitet werden und ausführlich über den Behandlungsablauf, über mögliche Risiken und Komplikationen und über die entsprechende Nachsorge aufgeklärt werden. Der Erfolg der Behandlung ist vor allem von einer guten Teamarbeit zwischen Ärzt:innen und Patient:innen abhängig. Wenn dies gelingt und das Tattoo erfolgreich entfernt werden kann, kann das dazu führen, dass Menschen sich wieder wohl in ihrer Haut fühlen, dass sie sich wieder ganz zeigen können, dass sie an manche Geschichten nicht mehr täglich erinnert werden und mit einem Lächeln im Gesicht in die Welt hinausgehen.