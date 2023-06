Sicherheitsaspekte bei der Behandlung mit Clozapin:

Methodik

Erstmalig im März 2022 wurde in Medline die Suchformel (clozapine) AND (infection OR agranulocytosis OR thrombocytopenia OR cardiotoxicity OR cardiomyopathy OR myocarditis OR thromboembolism OR metabolic OR constipation OR seizures OR hypersalivation OR renal OR pharmacokinetics OR toxicity OR mortality OR titration) eingegeben. Da diese Abfrage über 7000 Einträge ergab, wurden die Suchbegriffe auf Titel eingeschränkt. Diese Suche wurde in weiterer Folge mehrmals wiederholt, zuletzt am 28.04.2023. Zusätzlich wurden spezifische Fragestellungen abgefragt und die Bibliografie der verwendeten Artikel nach weiteren Hinweisen durchsucht. Daneben wurden die im Internet veröffentlichte S3-Behandlungsleitlinie Schizophrenie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN) und die Guideline for the use of clozapine 2013 der Netherlands Clozapine Collaboration Group hinzugezogen. Nach Screening auf Relevanz wurden 301 Arbeiten selektiert, auf deren Basis die vorliegende Übersicht erstellt wurde.